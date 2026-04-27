FOTO Ella Dvornik ima problem s bivšim suprugom, moli za pomoć i traži savjet oko dvojnog skrbništva djece

Jedna od najpoznatijih domaćih influencerica, 34-godišnja Ella Dvornik, već dulje vrijeme otvoreno govori o izazovima koje donosi dvojno skrbništvo nad njezinim kćerima, Balie Dee i Lumi Wren. Proces razvoda između nje i bivšeg supruga, Britanca Charlesa Pearcea, započeo je još 2022. godine. Djeca danas žive s ocem u obiteljskoj kući u Balama, dok Ella redovito dolazi kako bi provodila vrijeme s njima. Nakon razvoda vratila se u Zagreb, gdje danas živi. Sada se putem društvenih mreža obratila roditeljima koji se nalaze u sličnoj situaciji, tražeći savjet kako postupiti u određenim administrativnim okolnostima koje zahtijevaju suglasnost oba roditelja. "Može mi netko s iskustvom dvojnog skrbništva reći što radite u situaciji kada treba dijete npr. upisati u školu ili bilo što - što zahtjeva suglasnost i drugi roditelj ne želi pristati ili potpisati... Koga u toj situaciji zovete?", upitala je na Instagramu, a odgovore zasad nije javno podijelila.

Kao kći pokojnog glazbenika Dine Dvornika, Ella je godinama poznata po iskrenom i neposrednom pristupu na društvenim mrežama, gdje bez zadrške dijeli detalje iz privatnog života. U posljednje vrijeme posebno se osvrće na zahtjevne okolnosti vezane uz razvod, podjelu imovine i roditeljske obveze. Veliku pažnju izazvao je i emotivan video u kojem jedna od njezinih kćeri, pretpostavlja se starija Balie, teško podnosi razdvajanje od majke. "Ne želim da ideš", rekla je djevojčica, dok joj je Ella pokušala pružiti utjehu riječima: "Volim te, hajde, ne budi tužna. Još nekoliko dana, OK?" Na kraju joj je poručila: "Izdržat ćemo još malo", a video je dodatno opisala riječima: "Realnost skrbništva". Još ranije, krajem rujna prošle godine, na svom YouTube kanalu objavila je video u kojem prikazuje svakodnevicu tijekom boravka u Balama. Iako traje svega desetak minuta, snažan dojam ostavile su njezine riječi o uvjetima u kojima boravi i osjećaju ograničenosti: "Nisam se uopće naspavala, bilo mi je i vruće i hladno. Gore u tim sobama nema klime, sve je u onoj sobi koja je bila bračna soba. Gore spava sad on s djecom. Kad je mojih sedam dana, one svejedno spavaju s njim u istom krevetu. U principu, ja uvijek imam svojih sedam dana pod nadzorom. To je užasno teško, jer ne možeš se totalno opustiti, ne možeš pričati i imati privatne razgovore, ništa ne možeš", iskreno je priznala.

Foto: Instagram

FOTO Naš bogati poduzetnik dobio je dijete u 66. godini, a u braku je s 40 godina mlađom Kolumbijkom, evo kako uživaju

U istom videu prikazala je i trenutke provedene s djecom, od odlazaka u igraonice do zajedničkih obroka, pritom pazeći da ne otkriva njihov identitet. Govoreći o povratku u Zagreb, istaknula je emocionalnu razliku koju osjeća: "Vraćam se u Zagreb, totalna je promjena energije kad idem u Zagreb. Užasno mi je teško dolaziti ovamo, dugo mi to traje, ali kad odlazim u Zagreb, brzo mi sve prođe. Točno se vidi gdje mi je draže... Napokon je došlo vrijeme da odemo u Zagreb." Osim obiteljskih tema, Ella se osvrnula i na financijske izazove kroz eksperiment u kojem je pokušala živjeti s tjednim budžetom od 30 eura. U videu simboličnog naziva "Ostala sam bez novca" pokazala je koliko je takav način života zahtjevan, a posljednji novac potrošila je na kavu s benzinske postaje.

Ujedno je prvi put otvoreno govorila o troškovima stanovanja u Zagrebu: "Zamislite, da sutra znam da je ponedjeljak, imam samo 40 centi i ne znam hoću li dobiti novih 30 eura za tjedan, to bi mi bilo jako stresno. Vidim svoje starije susjede u trgovini kako biraju hoće li uzeti grah za dva eura ili euro i osamdeset centi. Mislim, ljudi stvarno žive s premalim mirovinama... Hvala Bogu da imaju svoje stanove, jer ne znam kako bi preživjeli s tim mirovinama, plus stanarinama. Sada ne možeš iznajmiti ništa ispod 500 eura, a i za tih 500 eura to su rupetine. Ja sam stvarno dobro prošla s ovim stanom. Moj stan košta 950 eura, imam dvije spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupaonicu, toalet i šupu. Imam i terasu. Stanove koje sam gledala u ovom dijelu grada i u tom rangu bili su oko 1200 eura, a bili su, hajdemo reći, uredni. U ovoj ekonomiji nije lako biti 'single', nije lako biti penzioner. Sada je sve toliko skupo da jednostavno moraš živjeti s nekim, a ako ne živiš s nekim, moraš živjeti s roditeljima", rekla je.

FOTO Vila Marija Mandžukića nalazi se tek desetak metara od mora, a za noćenje ćete izdvojiti pravo bogatstvo

Na kraju je dodatno naglasila koliko je financijska nesigurnost opterećujuća: "Mislim, dobro, ima ljudi koji imaju plaću od dvije tisuće eura, ali nisu svi s tolikim plaćama. Većina ljudi je na nekom prosjeku od 1200 do 1300 eura, pola im ode na stanarinu i režije, a ako imate još i auto i benzin, stvarno ćete živjeti s 30 eura tjedno. Ne bih mogla živjeti u neznanju što će biti idući tjedan, ne bi mi bilo zabavno tako živjeti. Imala sam periode kad sam jela samo tjesteninu i jabuku. To je bilo jelo koje sam si radila jer nisam imala ništa drugo. Tada mi je to bilo O. K., ali to ne znači da ljudima mora biti isto", zaključila je Ella Dvornik.