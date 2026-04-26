S 5 godina ostala je bez majke, odbacila vjeru i počela plesati u noćnim lokalima, a Papu je zgrozio spot za njenu pjesmu

Madonna se vraća! Iako nikada nije zapravo otišla te je, čak i kad nije snimala novu glazbu ili nastupala, podizala prašinu samo svojom pojavom na nekim eventima i objavama na društvenim mrežama. Ipak, ova legendarna glazbenica, koja će u kolovozu ove godine napuniti 68 godina, pokazala je na festivalu Coachella da ne planira stati ni u sedmom desetljeću.

Nastupala je uz bok mlađe kolegice Sabrine Carpenter s kojom je otpjevala svoje hitove “Like a Prayer” i “Vogue”, a izvela je i novu numeru s albuma “Confessions II” koji bi trebao izaći u srpnju. U ljubičastom korzetu, čizmama i čarapama iznad koljena, Madonna je zadivila publiku na Coachelli i dokazala da još uvijek ima dovoljno energije i da joj nije problem pratiti kolegice koje su tek počele karijeru, gladne su uspjeha i grizu sve pred sobom. Ona, s druge strane, nikada nije prestala gristi i toliko puta se reinkarnirala kao umjetnica i glazbenica, da stvarno zaslužuje nadimak “kraljice popa”. Kada čitate njezinu biografiju, čini se da je bila predodređena za to da bude kraljica. Rođena je kao Madonna Louise Ciccone 16. kolovoza 1958. u Michiganu. Tata Silvio “Tony” Ciccone bio je dijete imigranata koji je prvi u svojoj obitelji završio fakultet i dobio diplomu inženjerstva. Njezina majka Madonna Fortin bila je radiološka tehničarka i plesačica. U braku su dobili šestero djece, od kojih je treće bila upravo Madonna. Sebe je opisivala kao srednje dijete te je rekla da je koristila svoju ženstvenost kako bi dobila sve što bi poželjela. Velik utjecaj na glazbenicu imala je činjenica da su njezini roditelji bili katolici. – Moja majka bila je vjerski fanatik, u kući su nam uvijek bili svećenici i časne sestre – rekla je jednom prigodom. Njezina majka preminula je kada je imala samo 30 godina. Oboljela je od raka dojke dok je bila trudna s Madonninom najmlađom sestrom i nije mogla započeti liječenje dok se beba ne rodi. Do tada je bolest uznapredovala toliko da joj više nije bio spasa. Pjevačica je tada imala samo pet godina. Nakon što je ostala bez majke, u njezin život ušla je pomajka Joan Gustafson s kojom se nije slagala. Tvrdila je da joj je davala zadatke oko brige za mlađu djecu u kući, a ona nije bila spremna posvetiti im se.

– Osjećala sam se kao Pepeljuga i brzo sam počela smišljati plan kako da se maknem od svega toga. Pobunila se protiv svojeg tradicionalnog odgoja, prekrojila je svoju konzervativnu odjeću u onu koja je više otkrivala nego pokrivala, odbacila je vjeru i počela se družiti s osobama homoseksualne orijentacije i zalaziti u gej noćne klubove. Iako je bila prava buntovnica, to se ne bi moglo reći po njezinim ocjenama. Imala je sve petice, bila je disciplinirana pjevačica i bavila se cheerleadingom. Srednju školu završila je godinu dana prije svojih kolega i dobila je punu stipendiju za studij plesa na Sveučilištu Michigan. Perfekcionizam joj nije dozvolio da njezina priča bude drukčija. Ipak, nakon samo dvije godine napustila je školovanje kako bi nastupala s koreografkinjom Pearl Lang. Preselila se u New York, a stanarinu je plaćala tako što je radila razne poslove. Pozirala je gola, posluživala goste u Russian Tea Roomu i plesala u Američkom plesnom centru. Godine 1979. započela je vezu s Danom Gilroyem, članom benda Breakfast Club i preko njega je sklopila neka poznanstva zbog kojih je počela nastupati u Parizu kao plesačica u varijeteu (realno, bila je striptizeta s malo višim umjetničkim standardima). Kada se vratila u Ameriku, nastupala je kao bubnjarica u Gilroyevu bendu, a onda je postala i glavna vokalistica. Nakon toga je osnovala i nekoliko svojih bendova. To joj nije bilo dovoljno. Gorjela je za tim da započne solo karijeru. Godine 1981. zaposlila je menadžericu Camillu Barbone koja joj je pomogla naučiti kormilariti svijetom glazbenog biznisa. Već godinu dana kasnije, snimila je prvi hit “Everybody”. Godine 1983. izašao je njezin debitantski album “Madonna”. Tu su bili hitovi koje obožavamo i danas “Borderline”, “Lucky Star” i “Holiday”. Očarala je tinejdžerice diljem Amerike i ubrzo su sve počele imitirati njezin stil. Nosile su mrežaste čarape, rukavice bez prstiju i ogrlice s križevima. Rekla je tada da je njezina ambicija da vlada svijetom. Idući album “Like a Virgin” završio je na vrhu Billboardove ljestvice i mjesec dana nakon objave postigao je platinastu nakladu. Osim hita koji ima isti naziv kao album, uspjeh su postigle i pjesme “Material Girl” i “Angel”. Okušala se tada i kao glumica. Godine 1985. dobila je glavnu ulogu u filmu “Očajnički tražeći Susan”. A onda se dogodio “Vogue”. “Vogue” nije bila samo pjesma, bio je to kulturni fenomen. Spot je režirao David Fincher (“Klub boraca”, “Sedam”, “Nestala”) u crno-bijeloj tehnici, a u videu su uz Madonnu plesali Kevin Stea, José Gutierez, Salim Gauwloos, Luis Camacho i Gabriel Trupin, gej muškarci koji su je naučili nove senzacionalne plesne pokrete, ali i promijenili njezin pogled na svijet. O njima je 2016. snimljen i dokumentarac “Strike a Pose” u kojem su govorili o životu nakon uspjeha pjesme “Vogue” i turneje “Blonde Ambition”. U to vrijeme bila je udana za glumca Seana Penna s kojim je glumila u filmu “Šangajsko iznenađenje”, a glumila je i u filmovima “Tko je ta djevojka” (1987.), “Bloodhounds of Broadway” (1989.) i “Dick Tracy” (1990.). Brak s Pennom nije bila prava ljubavna priča. Kružile su glasine o obiteljskom nasilju, šuškalo se da ju je zavezao i pretukao, no pjevačica to nikada nije potvrdila. Štoviše, ostali su u prijateljskim odnosima, nakon razvoda 1987. godine. Godine 2016. Madonna je rekla da će se ponovno udati za njega ako ponudi 150.000 dolara na dobrotvornoj aukciji te da je još uvijek zaljubljena u njega. Kontroverzija je bilo mnogo u vezi ove pjevačice, ali možda najveća je ona kada je Papa Ivan Pavao II. zamolio fanove da ne idu na njene koncerte u Italiji zbog spota za pjesmu “Like a Prayer”. Videozapis je prikazivao teme međurasnih veza, zapaljene križeve te spoj seksualnih aluzija i religijskih ideologija. Bez obzira na to, Madonna je postala još popularnija. Hitovi kojih se sjećamo s albuma “Like A Prayer” bili su “Express Yourself,” “Cherish,” “Keep It Together,” i “Oh Father.” U travnju 1992., kako bi imala kontrolu nad svojom karijerom, pjevačica je pomogla osnovati diskografsku kuću Maverick Records. Kasnije je stigao i “Sex”. Knjiga u kojoj su bile slike glazbenice u erotskim pozama. Prvi dan je prodano čak 150.000 primjeraka, a samo tri dana poslije prodano je 1,5 milijuna knjiga diljem svijeta. Fascinantna je i priča iz tog razdoblja – njena tajna veza s reperom Tupacom Shakurom. Glazbenik je prekinuo s njom nakon samo godinu dana jer je smatrao da bi narušila njegov imidž – što joj je napisao i u pismu iz zatvora. – Nikad te nisam htio povrijediti – poručio joj je u pismu koje je na aukciji prodala njezina bivša prijateljica Darlene Lutz.

Jednako uspješan bio je i njezin sljedeći album “Erotica”. Šok za mnoge kojima ovo sve nije bilo dovoljno da vide koliko je zapravo talentirana bio je film “Evita”. U adaptaciji mjuzikla Andrewa Lloyda Webbera glumila je s Antonijem Banderasom i dobila prestižnu nagradu Zlatni globus. Te godine je prvi put postala majka. Kći Lourdes Leon dobila je s osobnim trenerom Carlosom Leonom.

Krajem devedesetih bacila se u istraživanje duhovnosti iz čega je proizašao album “Ray of Light” te hitovi “Frozen” i “The Power of Good-Bye”. Klasik je postala i pjesma “Nothing Really Matters”, a pogotovo vrlo efektni spot koji ju je pratio inspiriran pjevačičinom opsesijom knjigom “Sjećanja jedne gejše”. Madonna je rekla da se vidi kao glavnu negativku, Hatsumomo. Nakon što je izdala album “Music” preselila se u London gdje je na West Endu glumila u predstavi “Up for Grabs”. Napisala je i prvu slikovnicu “The English Roses”, a iste godine, 2003. izdala je album “American Life”. Godinu dana kasnije stigao je i album “Confessions on a Dancefloor”. Na poslovnom planu išlo joj je sve bolje. u siječnju 2008. Forbes ju je proglasio najbogatijom glazbenicom, kreirala je liniju odjeće u suradnji s H&M-omom, a s turnejom “Confessions” zaradila je čak 195 milijuna dolara. U današnje vrijeme, ipak, ta brojka zvuči malo jer Taylor Swift je s turnejom “Eras” zaradila više od dvije milijarde dolara. Kontroverzije slijede Madonnu kao sjena, pa je tako na turneji za album MDNA koji je izdala 2012. godine optužena da je publici u Francuskoj pokazivala nacističke vizuale, dok je u Rusiji optužena da promovira homoseksualnost maloljetnicima, jer je govorila o LGBT pravima, te je trebala platiti 10 milijuna dolara. Optužbe su kasnije odbačene. Album “Rebel Heart” izdala je 2015. godine, dok je Album “Madame X” izašao četiri godine kasnije. Inače, Madonna se nakon Penna udavala samo još jednom. Brak s redateljem Guyem Ritchiejem trajao je osam godina, od 2000. do 2008. Zanimljivo je i da su se tek prošle godine ponovno vidjeli, 20 godina nakon razvoda. Naime, podržali su sina Rocca i njegovu umjetničku izložbu i sin je objavio zajedničku fotku s roditeljima, a čak i na toj slici vidi se da jedva čekaju pobjeći jedno od drugog.

Razlog tome je gorka bitka za skrbništvo nad Roccom. Rocco je pratio mamu na turneji “Rebel Heart”, no odlučio ju je napustiti i otići kod oca u London. Nakon toga se više nije htio vratiti u New York, a Guy ga je podržao i tražio skrbništvo. – Morala sam izaći na pozornicu svaku večer, a samo bih plakala na podu svoj garderobe. Mislila sam da je to kraj svijeta, nisam to mogla podnijeti – priznala je u jednom intervjuu. Na kraju su se nagodili i Rocco je ostao u Londonu. Srećom, majka i sin su danas u dobrim odnosima. Osim Lourdes i Rocca, Madonna ima još četvero djece. Posvojila je Davida Bandu, Mercy James i Stellu te Estere Ciccone. Naravno, ne bez kontroverzija. Optužena je da je koristila bogatstvo i utjecaj kako bi što prije posvojila Davida preskočivši zakone Malavija. Posljednjih godina, Madonna privlači pozornost objavama na društvenim mrežama. Kao i kolegica, pop princeza Britney Spears, pleše odjevena u izazovnu odjeću, rijetko nešto zapravo kaže svojim pratiteljima. Što se tiče biografskog filma, projekt je navodno za sada otkazan, no Madonna se još uvijek druži s glumicom Julijom Garner koja bi je trebala glumiti. Zajedno su bile i u Veneciji u ožujku. U vezi je s 29-godišnjim nogometašem Akeemom Morrisom od kojeg se rijetko odvaja. Čini se da uživa u životu, a to se vidjelo i na nastupu na Coachelli. Možda je upravo to i razlog zbog kojeg će izdati novi plesni album, nastavak megahita “Confessions”, a čini se da veselile i lakše note dolaze u pravo vrijeme, kada nam svima treba malo dobre energije da nas podigne. Ratovi, inflacija, globalno zatopljenje – spasi nas, Madonna!