GLUMAČKA IKONA

Slavni zavodnik dobio je dijete s 53 godine mlađom, nikad se nije ženio, a u 86. i dalje zavodi ljepotice

25.04.2026.
u 22:00

Legendarni glumac Al Pacino, ikona Hollywooda s karijerom dugom desetljećima, oduvijek je intrigirao javnost ne samo svojim ulogama, već i burnim privatnim životom

Al Pacino, jedna je od najvećih glumačkih legendi, danas slavi 86. rođendan. Dok mu je karijera ispunjena nagradama i kultnim ulogama poput Michaela Corleonea u "Kumu", njegov privatni život obilježile su brojne veze i status vječnog neženje a, iako nikad nije stao pred oltar, otac je četvero djece s tri žene.

Posljednje dijete, sina Romana, dobio je u 83. godini života u vezi s 53 godine mlađom filmskom producenticom Noor Alfallah. Prošle godine u javnost je izašla informacija da su glumac i producentica prekinuli svoj ljubavni odnos, kao i to da su unatoč razlazu ostali prijatelji. Njihovom prijateljstvu svakako doprinosi dogovor o skrbništvu oko zajedničkog djeteta, a prema kojem Al mjesečno izdvaja oko 30.000 eura za alimentaciju. Također, ako glumčeva godišnja bruto zarada prije oporezivanja premaši 2.5 milijuna dolara, onda bivšoj partnerici i sinu mora platiti dodatnih 6 posto na iznos koji prelazi tu granicu.

Prije Romana, Pacino je dobio kćer Julie s trenericom glume Jan Tarrant 1989. godine te blizance Antona i Oliviju s glumicom Beverly D'Angelo 2001. godine. Razloge svoje averzije prema braku otkrio je u memoarima "Sonny Boy", gdje je naveo kako je na njega utjecao razvod roditelja. Zbog tog iskustva, brak je doživljavao kao neizbježan "ulazak u voz do bola". - Uvijek sam se klonio braka. Mislim da nisam vidio kako bi to išta poboljšalo - napisao je, naglasivši kako mu je uloga oca, za razliku od supruga, uvijek bila prioritet.

Ipak, neke su ga žene zamalo odvele pred oltar. Njegova velika ljubav, Diane Keaton, dala mu je bračni ultimatum, no bezuspješno. Najbliže sudbonosnom "da" bio je s glumicom Kathleen Quinlan, a kasnije je priznao kako mu je bilo teško odbiti brak sa ženom koju je volio te da ga je njezin odlazak slomio.

Al Pacino rođendan glumac Hollywood showbiz

3
patio od psihičkih poteškoća

Kupila mu je uske traperice i parfem! Liječnica vodila ljubav s pacijentom u ordinaciji i automobilu

Prema riječima pacijenta, doktorica Bastas mu je govorila da je "prestara" za njega te da bi trebao potražiti mlađu partnericu. Njihova je veza potrajala tri godine, sve do početka 2018., a zabilježeno je i kako ga je Bastas vodila u svoju "ogromnu" rezidenciju opremljenu "teretanom, velikim biljarom, barom" i "fontanama". Izjavio je da su se "opijali crnim vinom" te da mu je pokazala "garažu ispunjenu cipelama", kojih je prema njegovoj procjeni bilo oko 300 pari

