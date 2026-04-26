Bivša Playboy zečica otkrila što je Hugh Hefner zapisivao u svoju crnu knjižicu koju je ona htjela uništiti

Bivša Playboyeva zečica i djevojka Hugha Hefnera otkrila je što se nalazilo u maloj “crnoj bilježnici” od koje se Hefner nije odvajao.

Holly Madison, koja je bila u vezi s Hefnerom od 2001. do 2008., otvoreno je govorila o svojim iskustvima s vlasnikom magazina Playboy i ispričala je kako je Hefnerovoj vili, u kojoj je živjela s drugim djevojkama, bila njegova omiljena družica. Danas 46-godišnja Holly objasnila je mnoge stvari koje su se događale u slavnoj vili. Pričala je u jednom podcastu o orgijama u vili, pravilima koje je Hugh postavljao djevojkama te se dotakla i crne bilježnice. Ta je bilježnica, tvrdi ona, bila nešto zbog čega se osjećala nelagodno, dodajući da ju je, kad je napustila vilu, željela uništiti zajedno sa svime što je sadržavala. U njoj je Hefner bilježio tko je imao spolne odnose s njim i kada.

“Crna bilježnica pratila je nekoliko stvari”, objasnila je Madison. “Bilježila je kada bi netko podigao svoj džeparac. Označio bi to kako ne biste mogli tražiti dvaput. Također je pratila tko je spavao s njim i kada.” Madison je imala veliku želju uništiti tu bilježnicu. “Kad sam se selila iz kuće toliko sam željela uništiti crnu bilježnicu, ali nisam joj imala pristup. Da sam mogla doći do ladice i spaliti tu bilježnicu, učinila bih to. Jer mi je odvratno kako vodi evidenciju s kim ima spolne odnose svake večeri i snima sve te gole fotografije djevojaka dok su u limuzini, pijane i razgolićene.” Madison je nastavila: “To je bila još jedna stvar zbog koje sam se osjećala čudno i bojala se otići. Kao da postoji ogromna količina osvetničke pornografije koju će svi jednog dana vidjeti, pa sam radije ostajala skrivena tamo. Bilo je jednostavno odvratno.”

I druge djevojke koje su živjele u vili su imale sličnu želju kada je u pitanju bila crna bilježnica. U svojim memoarima iz 2006., “Bunny Tales: Behind Closed Doors at the Playboy Mansion”, Hefnerova bivša Izabella St. James napisala je: “Hef bi uvijek iskoristio tu priliku da spomene sve čime nije bio zadovoljan u vezi. Većina pritužbi odnosila se na nedostatak sklada među djevojkama ili na nedostatak vaše seksualne participacije na ‘zabavama’ koje je održavao u svojoj spavaćoj sobi.” St. James je također tvrdila: “Ako bismo iz bilo kojeg razloga bile izvan grada i propustile jednu od službenih večeri izlazaka, nije nam htio dati džeparac. Koristio ga je kao sredstvo kontrole.”