Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIJE SE ODVAJAO OD NJE

Bivša Playboy zečica otkrila što je Hugh Hefner zapisivao u svoju crnu knjižicu koju je ona htjela uništiti

Preminuo osnivač Playboya Hugh Hefner u 91. godini života
Foto: PF1
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
26.04.2026.
u 08:00

Holly Madison pričala je u jednom podcastu o orgijama u vili, pravilima koje je Hugh postavljao djevojkama te se dotakla i crne bilježnice

Bivša Playboyeva zečica i djevojka Hugha Hefnera otkrila je što se nalazilo u maloj “crnoj bilježnici” od koje se Hefner nije odvajao. 
Holly Madison, koja je bila u vezi s Hefnerom od 2001. do 2008., otvoreno je govorila o svojim iskustvima s vlasnikom magazina Playboy i ispričala je kako je Hefnerovoj vili, u kojoj je živjela s drugim djevojkama, bila njegova omiljena družica. Danas 46-godišnja Holly objasnila je mnoge stvari koje su se događale u slavnoj vili. Pričala je u jednom podcastu o orgijama u vili, pravilima koje je Hugh postavljao djevojkama te se dotakla i crne bilježnice.  Ta je bilježnica, tvrdi ona, bila nešto zbog čega se osjećala nelagodno, dodajući da ju je, kad je napustila vilu, željela uništiti zajedno sa svime što je sadržavala. U njoj je Hefner bilježio tko je imao spolne odnose s njim i kada.

“Crna bilježnica pratila je nekoliko stvari”, objasnila je Madison. “Bilježila je kada bi netko podigao svoj džeparac. Označio bi to kako ne biste mogli tražiti dvaput. Također je pratila tko je spavao s njim i kada.” Madison je imala veliku želju uništiti tu bilježnicu.  “Kad sam se selila iz kuće toliko sam željela uništiti crnu bilježnicu, ali nisam joj imala pristup. Da sam mogla doći do ladice i spaliti tu bilježnicu, učinila bih to. Jer mi je odvratno kako vodi evidenciju s kim ima spolne odnose svake večeri i snima sve te gole fotografije djevojaka dok su u limuzini, pijane i razgolićene.” Madison je nastavila: “To je bila još jedna stvar zbog koje sam se osjećala čudno i bojala se otići. Kao da postoji ogromna količina osvetničke pornografije koju će svi jednog dana vidjeti, pa sam radije ostajala skrivena tamo. Bilo je jednostavno odvratno.”

I druge djevojke koje su živjele u vili su imale sličnu želju kada je u pitanju bila crna bilježnica.  U svojim memoarima iz 2006., “Bunny Tales: Behind Closed Doors at the Playboy Mansion”, Hefnerova bivša Izabella St. James napisala je: “Hef bi uvijek iskoristio tu priliku da spomene sve čime nije bio zadovoljan u vezi. Većina pritužbi odnosila se na nedostatak sklada među djevojkama ili na nedostatak vaše seksualne participacije na ‘zabavama’ koje je održavao u svojoj spavaćoj sobi.” St. James je također tvrdila: “Ako bismo iz bilo kojeg razloga bile izvan grada i propustile jednu od službenih večeri izlazaka, nije nam htio dati džeparac. Koristio ga je kao sredstvo kontrole.”

Ključne riječi
showbiz Holly Madison Playboyeva zečica Hugh Hefner

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

3
patio od psihičkih poteškoća

Kupila mu je uske traperice i parfem! Liječnica vodila ljubav s pacijentom u ordinaciji i automobilu

Prema riječima pacijenta, doktorica Bastas mu je govorila da je "prestara" za njega te da bi trebao potražiti mlađu partnericu. Njihova je veza potrajala tri godine, sve do početka 2018., a zabilježeno je i kako ga je Bastas vodila u svoju "ogromnu" rezidenciju opremljenu "teretanom, velikim biljarom, barom" i "fontanama". Izjavio je da su se "opijali crnim vinom" te da mu je pokazala "garažu ispunjenu cipelama", kojih je prema njegovoj procjeni bilo oko 300 pari

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!