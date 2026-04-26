Zvijezda hit-serije optužila slavnog kolegu: 'Bacao je stolice i vrištao na mene, mislila sam da to geniji rade'

Lena Dunham, autorica i glavna glumica hvaljene HBO serije "Djevojke", u svojim novim memoarima "Famesick" detaljno je opisala turbulentan i zastrašujući odnos sa svojim kolegom Adamom Driverom. Dunham, koja je imala samo 25 godina kada je serija doživjela svjetski uspjeh, tvrdi da je Driver, koji je glumio njezinog dečka Adama Sacklera, na setu iskazivao nepredvidivo i nasilno ponašanje. U jednom od najšokantnijih navoda, opisala je incident tijekom probe kada je imala problema s pamćenjem teksta. "Kada sam otvorila usta, iz mene je izašlo samo mucanje - sve dok Adam na kraju nije vrisnuo: 'JE*ENO RECI NEŠTO' i bacio stolicu o zid pokraj mene. 'PROBUDI SE, JE*OTE', rekao mi je. 'MUKA MI JE GLEDATI TE KAKO SAMO ZURIŠ'", napisala je Dunham, dodajući kako u tom trenutku nikome nije rekla što se dogodilo.

To navodno nije bio izoliran slučaj. Dunham tvrdi da je Driverovo ponašanje bilo "divlje", a njega samog opisuje kao "kratkog fitilja, verbalno agresivnog, snishodljivog i fizički impozantnog". U knjizi spominje i kako je jednom prilikom probušio rupu u zidu svoje prikolice jer nije bio zadovoljan frizurom te da joj je znao vrištati u lice. Problemi su se, prema njezinim riječima, protezali i na snimanje intimnih scena. Iako su scene bile "pažljivo koreografirane", tvrdi da bi je Driver "bacao na sve strane", zbog čega se bojala da će se scena pretvoriti u "porno film iz sedamdesetih". Priznaje da se nije osjećala povrijeđeno, ali je situaciju opisala kao "intimnu, zbunjujuću i primalnu" koja se odigrala u scenariju koji je ona kao redateljica i autorica trebala u potpunosti kontrolirati.

U intervjuu za The Guardian, Dunham je s odmakom progovorila o svojoj nemoći u tim situacijama, unatoč tome što je Driveru tehnički bila šefica. "U to vrijeme nisam imala vještinu… nikada mi nije palo na pamet reći: 'Ja sam tvoja šefica, ne možeš tako razgovarati sa mnom'. U svojim dvadesetima još sam mislila da je to ono što veliki muški geniji rade: uništavaju te. Što je čudno, jer me odgojio muški genij koji to nikada ne bi učinio", izjavila je, referirajući se na svog oca, slikara Carrolla Dunhama. Dodala je kako ju je to iskustvo natjeralo da godinama razmišlja o tome da snima projekte isključivo sa ženama.

Ipak, memoari otkrivaju da je njihov odnos imao i drugu, daleko intimniju i kompleksniju stranu koja je zamaglila profesionalne granice. Dunham piše kako je postojala "intenzivnost" u njihovoj vezi te da su se često nalazili u njegovom stanu kako bi vježbali scene. Opisuje trenutak u njegovoj kuhinji kada ju je pogledao s "nečim toliko nježnim, da se činilo kao da je to mogla biti samo ljubav". Jedne večeri, dok su njezini roditelji bili izvan grada, Driver ju je nazvao i rekao: "Upozoravam te, ako dođem gore, ovaj put ne odlazim". Nazvao ju je ponovno deset minuta kasnije kada je bio ispred zgrade, no ona se nije javila. "Neki dio mene je znao - neki mudri dio mene - da ako prijeđemo granicu koju smo prijetili prijeći, povratak na posao bio bi obojen poniženjem", piše ona, dodajući da o toj noći nikada nisu razgovarali. Mjesec dana kasnije, Driver se zaručio.

Dunham u knjizi priznaje da ju je slomilo srce, iako je smatrala da je "apsurdno misliti da je išta značila" izvan njihove suradnje na setu. Unatoč svemu, u kasnijim intervjuima pokazala je i dozu empatije prema Driveru, objašnjavajući kako je on istovremeno prolazio kroz golemi pritisak zbog serije, ali i zbog uloge Kylo Rena u franšizi "Ratovi zvijezda" koja ga je katapultirala među najveće holivudske zvijezde. Napomenula je kako joj cilj nije bio prikazati Adama kao izopćenika, već progovoriti o tome koliko su "kompleksna i zbunjujuća bila ta prva iskustva pokušaja da budeš šefica".

Nakon što je serija završila 2017. godine, Driver joj je navodno rekao: "Nadam se da znaš da ću te uvijek voljeti". Dunham piše da se nakon toga više nikad nisu čuli. Adam Driver, kao ni njegovi predstavnici, još uvijek nisu javno komentirali optužbe iznesene u memoarima.