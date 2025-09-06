Rada Vasić iz 'Big Brothera' bori se s neizlječivom bolešću, kći otkrila potresne detalje

Rada Vasić, jedno od najprepoznatljivijih lica regionalnog reality showa "Big Brother", suočava se s najtežom bitkom svog života. Njezina kći Ana Nikolić, koju je javnost upoznala kao Miku Vasića, potvrdila je da se zdravstveno stanje njezine majke značajno pogoršalo. Radi je prvotno, 2023. godine, dijagnosticiran karcinom dojke, no bolest je metastazirala. "Mama mi je bolesna, zna se od čega boluje. Nažalost, bolest je neizlječiva, s terapijama si produžavaš život. Imala je karcinom dojke, sad ima karcinom pluća", izjavila je Ana za srpske medije. Opisala je i kako izgleda majčina svakodnevica, ističući da Rada prima jaku terapiju u obliku tableta zbog koje većinu vremena provodi u krevetu. Simptomi su iscrpljujući – osjeća stalan umor, znojenje, trnjenje ruku i nogu te pati od kašlja, što je izravna posljedica bolesti koja je zahvatila pluća.

Shrvana Rada i sama je nedavno progovorila o svojoj borbi, a njezine riječi oslikavaju dubinu očaja i straha s kojima se suočava. "Nisam dobro. Idem na terapije, po liječnicima, ali bolovi su jaki. Često ne ustajem iz kreveta. Želim ustati i šetati, ali ne mogu, odmah mi noga otekne", ispričala je, dodavši kako je izgubila volju i nadu. "To što mi se rak vratio, s metastazama, sada mi je sve teže. Izgubila sam volju, mislim da se neću moći spasiti. Rak pluća je mnogo teži. Primala sam kemoterapije, ali sada uopće ne osjećam poboljšanje, nego kao da mi je gore", priznala je u potresnoj ispovijesti. Svjesna je svega što je čeka, a kako navode izvori, često je u depresiji i "trese se od straha". Unatoč svemu, snagu za borbu pronalazi u svojoj djeci.

Situaciju dodatno otežava nedavna obiteljska tragedija. U ožujku ove godine, obitelj Vasić oprostila se od supruga i oca Rade, koji je preminuo nakon dvogodišnje borbe s teškom bolešću. Njemu su, kako je obitelj ranije otkrila, otkazala oba bubrega zbog čega je nekoliko puta tjedno morao ići na dijalizu. Gubitak supruga s kojim je provela život bio je ogroman udarac za Radu, a njezina kći Ana vjeruje da je stres bio okidač za naglo pogoršanje bolesti. "Teško joj je palo kada je tatu izgubila. On se patio skoro dvije godine. Sve je to jako stresno", objasnila je Ana. Cijela obitelj teško se nosi s gubitkom, a Rada je otkrila da je od stresa i tuge sin dobio dijabetes, a kći doživjela infarkt, dok je nju "slomila bolest".

U ovim najtežim trenucima, obiteljska povezanost Vasićevih dolazi do punog izražaja. Kći Ana u potpunosti se posvetila majčinoj njezi. "Tu sam ja sad s mamom, dat ću sve od sebe da svoju mamu nekako izliječim. Želim svu pažnju i ljubav dati njoj. Fokus mi je na majci i njezinoj bolesti", poručila je odlučno. Podršku pruža i sestra blizanka Ivana, koja se iz Njemačke, gdje je živjela, vratila u Srbiju kako bi bila uz majku. Djeca su, kako je i sama Rada istaknula, njezina najveća snaga i motivacija da se nastavi boriti unatoč crnim prognozama i teškim bolovima. Stalno je zovu, brinu se i govore joj da bude jaka, što joj daje snagu da ustane i nasmije se, čak i kada joj se čini da je bolje sutra nemoguće.

Obitelj Vasić, koja ima šestero djece, proslavila se sudjelovanjem u regionalnom "Big Brotheru" 2015. godine, gdje su osvojili srca publike svojom neposrednošću i snažnom međusobnom povezanošću. Veći dio života proveli su u Njemačkoj, gdje je Rade svirao s bendom, a Rada radila kao čistačica. Ono po čemu će ih javnost pamtiti, osim po reality showu, jest njihova bezuvjetna ljubav i podrška djeci. Kada su njihovi sinovi blizanci, Mika i Giba, odlučili promijeniti spol i postati Ana i Ivana, Rade i Rada su ih bezrezervno podržali, pa tako i financijski.

Ana se s toplinom prisjetila očeve reakcije: "Kad sam njemu rekla za promjenu spola, on mi je rekao: ‘Ako misliš da ćeš biti sretnija, napravi to, ja sam tu uz vas‘. Tata je rekao: ‘Neka su nam djeca živa i zdrava‘".

Rada je također uvijek s ponosom govorila o svojim kćerima. "Ponosnija sam nego kada su bile muškarci, jer tada to nije ličilo ni na muško ni na žensko. Sada kažem: ‘Kćeri, Bog vas je tako obilježio, takve ste se rodile i sada ste mi prave lutke‘. Ponosna sam na njih, i ja i moj Rade", izjavila je jednom prilikom za Showbuzz.