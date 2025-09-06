Influencerica nestala nakon što je objavila zlokobni video, policija sumnja na zločin

Meksička javnost i milijuni pratitelja na društvenim mrežama u šoku su zbog misterioznog nestanka 23-godišnje zvijezde TikToka, Flor Marian Izaguirre Pineda, poznatije pod imenom Marian Izaguirre. Mladoj influencerici gubi se svaki trag u ponedjeljak, 1. rujna, oko 18 sati, kada je posljednji put viđena u gradu Uruapanu, smještenom zapadno od Mexico Cityja. Prema informacijama koje su objavile vlasti, Marian je u trenutku nestanka bila u crvenom automobilu marke Kia Rio. Od tada se nikome nije javila, a njezini profili na društvenim mrežama su utihnuli, ostavljajući iza sebe samo tišinu i sve veću zabrinutost njezine goleme baze obožavatelja.

Cijeli slučaj dobio je posebno zlokoban prizvuk zbog posljednje objave koju je Marian podijelila sa svojim pratiteljima dan prije nestanka, u nedjelju, 31. kolovoza. Na svom Instagram i TikTok profilu objavila je kratak, ali iznimno uznemirujući videozapis koji je mnoge ostavio bez teksta. U snimci, koja je očito nastala u nekom parku, Marian sjedi s licem obojanim u stilu tužnog klauna. Dok joj se suze slijevaju niz lice, ona nijemo pjeva stihove emotivne pjesme "Why Are You Leaving?" (Zašto odlaziš?). Taj video, koji sada djeluje kao jezivo proročanstvo, njezina je posljednja komunikacija sa svijetom i ključni trag koji zaokuplja pažnju istražitelja i javnosti.

Meksičke vlasti su nestanak shvatile krajnje ozbiljno, odmah pokrenuvši opsežnu potragu. Ured državnog tužitelja savezne države Michoacán izdao je takozvano "Alba upozorenje", što je meksički protokol za hitno djelovanje i lociranje nestalih žena i djevojaka. U službenom priopćenju navodi se kako postoji opravdana bojazan za njezinu sigurnost te da bi Marian "mogla biti žrtva kaznenog djela". Istraga je u punom jeku, a policija apelira na sve koji imaju bilo kakve informacije o njezinom kretanju da se hitno jave, dok napetost i strah među njezinom obitelji i prijateljima rastu iz sata u sat.

Marian Izaguirre izgradila je impresivnu karijeru na internetu, okupivši gotovo četiri milijuna pratitelja na TikToku i više od 320.000 na Instagramu. Njezin sadržaj uglavnom se fokusirao na modu, ljepotu i životni stil, čime je stekla status jedne od utjecajnijih osoba na meksičkoj digitalnoj sceni. Nedavno je odlučila proširiti svoje horizonte i zakoračiti u glazbene vode. Pod umjetničkim imenom Flor Izaguirre, u srpnju 2023. godine objavila je svoj debitantski singl "Boom Boom", koji je naišao na pozitivne reakcije publike i najavio obećavajuću pop karijeru.

Nakon što se vijest o njezinom nestanku proširila, komentari ispod njezine posljednje objave pretvorili su se u zid podrške, molitvi i apela. Tisuće obožavatelja izražavaju svoju duboku zabrinutost i strah za njezinu sudbinu. "Pronaći ćemo te", napisao je jedan korisnik, dok su drugi dijelili poruke nade: "Nadam se da si dobro i da ćeš se uskoro pojaviti". Mnogi su isticali njezinu dobrotu i toplinu kao osobe. "Iskreno se nadam da će je uskoro pronaći. Bila je jako dobra osoba, uvijek je bila draga prema svima", stoji u jednom od emotivnih komentara. Obožavatelji aktivno pozivaju na dijeljenje informacija kako bi se stvorio pritisak i pomoglo u potrazi, koristeći frazu "Želimo je živu".

Nestanak Marian Izaguirre dogodio se u posebno zabrinjavajućem kontekstu, samo nekoliko dana nakon stravičnog otkrića u istoj saveznoj državi Michoacán, poznatoj po visokoj stopi kriminala. Naime, 22. kolovoza pronađeno je tijelo druge influencerice, 32-godišnje Esmeralde Ferrer Garibay. Njezino tijelo, zajedno s tijelima njezinog supruga i dvoje male djece, otkriveno je zamotano u plastiku u parkiranom kamionetu. Istraga je sugerirala da bi ubojstvo moglo biti povezano s navodnim vezama njezinog supruga s organiziranim kriminalom, a neki mediji su izvijestili kako je ona vjerojatno bila žrtva naručenog ubojstva od strane narkokartela.

Iako vlasti, kako navodi Daily Mail, za sada nisu službeno povezale ova dva slučaja, podudarnosti su previše jezive da bi se ignorirale.

Obje žene bile su poznate influencerice, a njihove sudbine su se na tragičan način ispreplele u istoj, problematičnoj meksičkoj državi. Ipak, postoji i razlika: dok su se na nekim objavama Esmeralde Ferrer Garibay navodno pojavljivale pjesme koje veličaju narkokulturu, takozvani "narcocorridos", sadržaj koji je objavljivala Marian Izaguirre nije imao nikakve veze s kriminalnim miljeom. Policija je objavila i detaljan opis odjeće koju je nosila u trenutku nestanka – svijetle traperice, crnu bluzu, bež jaknu i bež čizme, uz duge naušnice u obliku srca – te je navela da ima madež i ožiljak na desnom ramenu.