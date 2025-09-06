Naši Portali
FOTO Nives Celzijus u provokativnim se pozama javila iz vinograda, evo što je radila

VL
Autor
Vecernji.hr
06.09.2025.
u 12:50

Vino na usnama", napisala je pored fotografija na kojima se nalazi u visokim čizmama, bijeloj mini suknji i traper topiću koji je naglasio njezine atribute.

Spisateljica, glumica, pjevačica i influencerica Nives Celzijus otkrila je kako provodi ovaj vikend. Naime, Nives je, baš kao i mnogi Hrvati, ovog vikenda odlučila poći u berbu grožđa. Na svojim društvenim mrežama javila se iz vinograda te pozirala u provokativnim pozama s grozdom bijelog grožđa. "Vino na usnama", napisala je pored fotografija na kojima se nalazi u visokim čizmama, bijeloj mini suknji i traper topiću koji je naglasio njezine atribute.

Podsjetimo, Nives je nedavno ponovno privukla pažnju na društvenim mrežama. Pjevačica i glumica fotografirala se u sićušnom crvenom bikiniju uz jahtu, pri čemu su njezine obline bile u fokusu. Objava je brzo izazvala lavinu komentara i reakcija njenih pratitelja.

Celzijus je ranije na Instagramu podijelila video koji je za jedan medij dala kao 18-godišnjakinja, a ispod videa je objavila fotografiju na kojoj je pokazala kako izgleda sada kao 43-godišnjakinja i napisala je: Kada mi kažu da sam promijenila izgled, a meni u 25 godina još malo narastao nos i uši i oplemenila ga kojom borom. U videu se predstavila publici kao pjevačica koja je izdala svoj prvi album s deset pjesama. Od tada je Nives postala uspješna ne samo u glazbenim nego i u glumačkim i spisateljskim vodama. U intervjuu koji je nedavno dala za Večernji list u povodu nove uloge u seriji "Aviondžije" osvrnula se na estetsku kirurgiju i nerealni sadržaj koji se sve više prikazuje na društvenim mrežama te je otkrila koristili li filtre u svojim objavama.

– Osim što mi je svakodnevno sređivanje postalo jako zamorno, zamorno mi je i gledati potpuno nerealan sadržaj na društvenim mrežama. O.K., naravno da se, ako želim u ovim godinama imati sebi estetski prihvatljivu fotku, moram puno više potruditi nego kad sam bila mlađa, što najčešće znači da je potrebna dobra šminka, frizura, svjetlo... I naravno da je lakše provući fotke kroz aplikaciju za uljepšavanje, ali to nismo mi. Vidim kako puno kolega, ali i masa ljudi koji nisu iz javnog svijeta, jednostavno izgubi osjećaj za realnost. I samo pomiču tu granicu u obradi da postane nakaradno. Slično kao i s estetskom kirurgijom. Ja nastojim održati tu vezu s realnošću. Iako kužim da se publika jako lako navikava na pretjeranost. Nerijetko mi se jave žene, a i pokoji muškarac, i komentiraju kako više ne mogu popeglati godine i kako mi ne pomažu ni filteri ni fileri, a ne shvaćaju da ja ne koristim ni filtere ni filere. Ne kažem da nikad neću, ali još uvijek uživam u svojim godinama i svemu što mi donose. Nekima se baš zato sviđam, nekima sam odvratna. No meni je jedino bitno da se sviđam sebi i onima kojima se želim sviđati. I baš zato podržavam žene koje se uspješno odupiru tom trendu i dostojanstveno nose godine na svom licu – rekla je Nives. Njezina nova pjesma "Je, bome je" zabilježila je veliki uspjeh i ima gotovo milijun pregleda na YouTubeu, a Nives ne skriva zadovoljstvo zbog ovog uspjeha.

– Mislim da smo svi kao tim, i Prima band i Jacques Houdek, prezadovoljni. Žao nam je samo što je spot za pjesmu više od mjesec dana na YouTubeu zbog nekog neobjašnjivog razloga bio strajkan i nije se mogao pronaći na platformi pa su se malo usporili pregledi, a dizali oni s drugih izvora, ali sada je opet dostupan. No u svakom slučaju, pjesma k'o pjesma premašila je milijun slušanja i mi smo sretni zbog toga – rekla nam je. 

LJ
Ljub
13:40 06.09.2025.

Zar je Hrvatska rako nisko spala da imamo Nives i Vlatku kao ideale pa nas svaki dan častiti sa njihovim pojavama? Uh skoro zaboravi onu neku Dvornik, i ona je tu često, na žalost.

Avatar Bljesak•Oluja
Bljesak•Oluja
14:19 06.09.2025.

🤦 a stočari se žale da se ne potiče uzgoj steonih i mliječnih 🤨

Avatar Thor
Thor
13:26 06.09.2025.

Ja sam već pomislio kako je rješavala linearne jednadžbe!

