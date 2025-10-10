Norveška princeza i njezin suprug odgovorili na glasine o svom braku: 'Samo ljubav'

Norveška princeza Märtha Louise svojim životnim stilom privlači puno pozornosti, a sada je odlučila stati na kraj glasinama koje kruže. Naime, princeza se udala za samoprozvanog šamana Dureka Verretta u kolovozu 2024. godine, a njihova ljubavna priča prikazana je i u Netflixovom dokumentarcu "Buntovni kraljevski par: Nevjerojatna ljubavna priča". No, mnogi ne vjeruju da između njih postoje stvarni osjećaji, pa su krenule optužbe da se radi o takozvanom "lavanda braku". Pojam "lavanda brak" odnosi se na bračni dogovor sklopljen kako bi se prikrila stvarna seksualna orijentacija jednog ili oba partnera. Upravo su ove glasine jako naljutile par koji se i sam oglasio o ovoj temi. Märtha Louise i Durek objavili su video na Instagramu u ponedjeljak i prvo pokazali zbunjena lica uz pitanje "Što je lavanda brak?", a zatim su se u idućem kadru pojavili odjeveni u kombinacije boje lavande, dok su se na ekranu nizali negativni komentari korisnika.

"Prava kućanica Norveške i njezin lavanda brak", glasio je jedan od komentara, dok je drugi dodao: "Curo, ne znam znaš li, ali ti si u lavanda braku." Video završava tako što par odmahuje glavom na optužbe, a Durek u plesnom pokretu spušta svoju suprugu dok se zaljubljeno gledaju, uz poruku: "Obično se ne obaziremo. Mi samo volimo."

Kako bi dodatno naglasio svoju poantu, Durek je uz objavu napisao: "Mislili ste da je lavanda? Preokret. To je samo ljubav i nasljeđe." Durek, koji se deklarira kao biseksualac, prethodno je bio u braku sa ženom Zanetom Marzalkovom od 2005. do 2009. te zaručen za muškarca Hanka Greenberga od 2007. do 2015. godine.

Podsjetimo, kći norveškog kralja Haralda V., i Durek vjenčali su se 31. kolovoza 2024. u slikovitom norveškom gradiću Geiranger, koji je pod zaštitom UNESCO-a. Svečanosti koje su trajale četiri dana okupile su oko 350 uzvanika, uključujući članove norveške i švedske kraljevske obitelji.

Par je sklopio ekskluzivne ugovore s britanskim časopisom Hello! i streaming platformom Netflix za praćenje vjenčanja, što je izazvalo nezadovoljstvo norveških medija. Također su lansirali vlastiti gin s kraljevskim obilježjima, usprkos ranijem dogovoru da princeza neće koristiti svoju titulu u komercijalne svrhe.

Märtha Louise i Verrett upoznali su se 2019. godine preko zajedničkog prijatelja. Par tvrdi da su se poznavali iz prošlog života, još iz doba drevnog Egipta. Princeza je poznata po svojim alternativnim uvjerenjima i tvrdnjama da može komunicirati s anđelima, dok se Verrett predstavlja kao šaman šeste generacije i iznosi kontroverzne tvrdnje o liječenju raka i COVID-19.

Zbog kontroverzi oko njihovog odnosa i Verrettovih uvjerenja, princeza je 2022. godine odstupila od svojih kraljevskih dužnosti, iako je zadržala titulu. Par je nakon vjenčanja planirao nastaniti se u Norveškoj. Predstavnici princeze Märthe Louise i Dureka Verretta nisu odgovorili na upite medija o neplaćenim računima.

Märtha iza sebe već ima jedan brak u kojem je dobila tri kćeri, a mnogi mnogi njezinog novog dragog smatraju običnim šarlatanom, iako su se za njega "zalijepile" i mnoge slavne osobe među kojima je i Gwyneth Paltrow. U Los Angelesu ima školu za šamane i tvrdi da je i sam šaman iako je njegova majka Sheila G. Farmer prije nekoliko godina rekla da nitko u njihovoj obitelji nikada to nije bio, a sina je opisala kao opasnog i sklonog laganju te otkrila da s njim nije već dugo u kontaktu.