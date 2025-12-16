Ovako je Anđa Marić ranije govorila o odnosu sa svojim sinom: 'On kaže: 'Ipak si mi zeznula život'

Pjevačica i spisateljica Anđa Marić na svom je Facebook profilu objavila potresnu vijest kojom je potvrdila da je njezin sin Gašper pritvoren zbog napada na strane dostavljače u Zagrebu, što je izazvalo val podrške brojnih komentatora u ovim teškim trenucima. Anđa je i ranije govorila o svom sinu, a nedavno je na Instagramu objavljivala i fotografije s njim. Prije nekoliko mjeseci, s druge strane, otkrila je neek detalje njihova odnosa. "Ja sam tu njegova čuvarica dok je bio mali i sada ga puštam da leti. Ja sam mama koja zna reći oprosti. Zato što bi i meni značilo nekada da su mi roditelji znali reći oprosti ili imala si pravo. Ja to govorim non stop. On kaže ipak si mi zeznula život – kažem mu kako misliš? – on kaže pa i ti i tata, dosta mi vas je i ne znam tko mi laže? Ja kažem oprosti Gašpere, ali jednostavno kao roditelj ne možeš ne zeznuti svoje dijete." rekla je za InMagazin.

Podsjetimo, domaća glazbenica, književnica i voditeljica Anđa Marić (49) prekinula je šutnju i u emotivnoj objavi na društvenim mrežama potvrdila ono o čemu se posljednjih dana nagađalo – njezin 22-godišnji sin Gašper, kojeg je dobila u braku s bivšim suprugom Primožem Dolničarom, nalazi se u istražnom zatvoru. Njezina hrabra ispovijest uslijedila je nakon što je Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu izvijestilo o određivanju istražnog zatvora 22-godišnjaku zbog dva razbojništva počinjena iz mržnje, što je pokrenulo lavinu medijskih spekulacija. Anđa je odlučila istupiti i sama ispričati bolnu istinu koja stoji iza ovog tragičnog događaja, započevši svoju objavu riječima koje pogađaju u srž roditeljske boli: “Djeca su kriptonit. Potpuno te razoružaju i obesnaže – kao Supermana onaj kristal s planeta koji je pokorio njegovu civilizaciju. Tako moj sin djeluje na mene.”

U nastavku je bez zadrške opisala bitku koju njezin sin vodi s teškom ovisnošću, naglašavajući kako problem nije u drogama, već u onome što je društveno najprihvaćenije i najdostupnije. “Moj sin je alkoholičar. Bolesnik. Ovisnik. Ne o drogama, nego o alkoholu – društveno prihvaćenom, dostupnom i doslovno na svakoj blagajni za euro i pol”, napisala je Marić. Otkrila je kako je prije tri mjeseca sama dala uhititi sina u očajničkom pokušaju da mu pomogne, no sustav se pokazao nemoćnim. Svaka intervencija završavala je njegovim povratkom kući jer ga se, kako navodi, ne može prisiliti na liječenje protiv njegove volje. Eskalacija je bila neizbježna. Anđa je opisala incident u parku koji je prethodio uhićenju, kada je Gašper, pod utjecajem više od osam decilitara votke, ušao u sukob s dostavljačima hrane. Iako jasno osuđuje njegov čin, ističući kako to “nije bila njegova jurisdikcija ni autoritet”, pokušala je objasniti stanje uma u kojem se nalazio: “Ali kad si slomljen, u boli i ovisan – nemaš zdrav razum.”

Duboko zadirući u vlastitu dušu, pjevačica je progovorila o teretu koji nosi kao majka, praveći jasnu razliku između odgovornosti i krivnje. “Osjećam se odgovornom za njegovo stanje. Dijete upija svaku majčinu emociju – u trbuhu, dok je malo, dok ga dojiš. Ali nisam kriva. I to je velika razlika”, istaknula je, dodavši kako vjeruje da je to “put njegove duše koji je odabrala”. Njezine riječi odjekuju još snažnije kada se u obzir uzme bolna prošlost i višegodišnja agonija koju je obitelj proživjela. Gašper joj je, naime, priznao da je alkoholičar od svoje dvanaeste godine, upravo u razdoblju kada su se njegovi roditelji nalazili usred mučne i medijski eksponirane brakorazvodne parnice i borbe za skrbništvo koja je trajala punih šest godina. Ta borba ostavila je duboke ožiljke na svima, a ponajviše na djetetu uhvaćenom u vrtlogu sukoba roditelja.

Ta iscrpljujuća pravna bitka, vođena na slovenskim sudovima gdje se Anđa, kako je sama ranije priznala, osjećala kao “građanka trećeg reda”, ostavila je trajne posljedice i na njezino zdravlje. Zbog stresa je, kako je otkrila u jednom od ranijih intervjua, neurološki oboljela i morala je ponovno učiti hodati. U to vrijeme, priznala je, koristila je sve alate, pa i medije, kako bi se njezin glas čuo, no danas je svjesna da je najveću cijenu platio upravo Gašper. “Najviše i najnegativnije se odrazilo na naše dijete i zapravo smo mi stali kad smo to shvatili”, kazala je jednom prilikom. U jeku borbe čak je, kako je rekla, “otela” vlastitog sina i dovela ga u Hrvatsku, no čim je dobila skrbništvo, on je izrazio želju da se vrati ocu, što je ona, unatoč svemu, poštovala. Njezina borba, pojasnila je, bila je borba za njegovo pravo da sam izabere gdje želi biti.

Godinama kasnije, Anđa i njezin bivši suprug Primož uspjeli su zakopati ratne sjekire i uspostaviti normalan odnos, svjesni da je to jedini način da pokušaju zaliječiti rane svoga sina. Anđa je napravila prvi korak, shvativši da ne može promijeniti druge, ali može promijeniti sebe i svoju reakciju na situaciju. Taj korak doveo je do pomirenja, zajedničkih ručkova i obiteljskih druženja koja su Gašperu trebala vratiti osjećaj sigurnosti. Ispričala se sinu za sve što su mu roditelji priuštili, no njegov odgovor “Ma nema veze, ja vas volim svejedno” samo je potvrdio bezuvjetnu dječju ljubav, ali i dubinu trauma koje je nosio u sebi. Nažalost, sjeme ovisnosti, posijano u godinama nestabilnosti i boli, već je bilo duboko ukorijenjeno.

Danas, dok njezin sin u istražnom zatvoru čeka suđenje i odgovara za svoje postupke, Anđa Marić ne bježi od surove stvarnosti. Svjesna je da mu je potrebno “zatvoreno, višemjesečno liječenje – dok se kemikalije u mozgu ne stabiliziraju”. Unatoč slomljenom srcu, odlučila je ne dopustiti da je tragedija potpuno uništi. Najavila je svoj povratak poslu i javnom djelovanju, pronalazeći snagu u svojoj svrsi. “Odlučila sam da više neću plakati i polako nestajati. Ne mogu ni jesti ni živjeti tako. Vraćam se. Nastavljam raditi svoj kanal. Bit ću motivator i radnica svjetla. Jer to je moj poziv”, poručila je hrabro, zaključivši svoju potresnu ispovijest rečenicom koja poziva na empatiju i razumijevanje, umjesto na osudu: “A tko je bez grijeha – neka prvi baci kamen.”