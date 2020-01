Nives Celzijus objavila fotku iz hotela i pokazala guzu u bikiniju!

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus je na odmoru i totalno se opustila.

Gotovo svakodnevno oduševljava pratitelje novim fotografijama, a sada se skinula u bikini i pokazala svoje zanosne obline. Nives je pozirala na balkonu hotela u kojem je odsjela, te se zavodljivo nagnula na ogradu.

Uz objavu je napisala 'I ovako svaki dan'. Za fotografiju je odjenula minijaturni bikini u boji kože, ali i cipele s visokom potpeticom.

Dok jedni hvale njezin izgled i seksepilna izdanja, drugi je kritiziraju zbog tako izazovnih fotografija, pa im je pjevačica i spisateljica odlučila poslati poruku u kojoj je napisala: "Ne volim kada ljudi ocjenjuju moj moral kroz centimetre tkanine koju nosim na sebi. Moral ne može i ne smije biti nešto što ćemo mjeriti tekstilnim metrom."

Podsjetimo, Nives je gostovala u emisiji Đir s Memom, te je progovorila o seksu na Maksimiru, priči staroj desetak godina. - To se doista zbilo u Maksimiru. Ne bih to nazvala seksom, više je to bilo nekakvo romantično druženje. Naime, tu me večer suprug zaprosio - otkrila je pravu istinu o tom događaju Nives, te dodala kako se s Dinom Drpićem, unatoč razvodu, i dalje čuje.