Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 200
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

FOTO Maja Šuput i Šime Elez ludo se proveli na zabavi! Djelić atmosfere pokazali su i pratiteljima

Foto: Instagram
1/19
VL
Autor
Vecernji.hr
16.12.2025.
u 18:02

Maja i Šime ovoga puta uživali su na jednoj zabavi na kojoj je Maja i pjevala, a pokazali su i kako su se ludo proveli

Pjevačica Maja Šuput iza sebe ima jednu zanimljivu godinu, a djelom te godine jest i Gospodin Savršeni Šime Elez. Maja i Šime ovoga puta uživali su na jednoj zabavi na kojoj je Maja i pjevala, a pokazali su i kako su se ludo proveli. 

Foto: Instagram screenshot

Foto: Instagram screenshot

Inače, Maja u pratnji Šime u posljednje vrijeme provodi svaki slobodan trenutak. Nakon razvoda od poduzetnika Nenada Tatarinova, oca njezina sina Blooma, mnogi su se pitali hoće li Maja ponovno pronaći sreću u ljubavi. Sudeći po ovim fotografijama i njezinom blistavom osmijehu, odgovor je jasan – Maja je sretnija nego ikad. Nakon što se ovo ljeto Šime pojavio u spotu za njezinu pjesmu "Nisam ja za male stvari" postali su nerazdvojni, a ovako je nedavno komentirala njihov odnos. 

- Danas smo marketinški trik, drugi dan smo partneri. Danas sam čak uspjela pročitati, s obzirom na to da nismo već par dana bili u medijima i na Instagramu, da li je to kriza. Pa evo sad ne znam, znači nije dobro kad ima previše jer ljudima bude više loše od tebe. Nije dobro ni kad te nema jer onda vjerojatno nešto ne valja. Ne znam gdje je taj balans. Možda trebam pitati neke agencije. Znači dva dana izađi na slici, pa četiri ne - rekla je pjevačica u razgovoru za IN Magazin.

FOTO Više se ne skrivaju! Pojavile se prve fotografije Marijana Kustića i njegove odabranice
1/60

Unatoč raznim teorijama, Maja tvrdi da joj ne smeta što svatko ima svoju verziju njezina života: - Svatko nešto čuje iz provjerenog izvora, samo ne znam koji je to pouzdani izvor tako da bi ja ljudima pustila maštu na volju, zašto da im ubijem tih 5 minuta dobrog tračeraja na kavi. Jedino što znam je da će ljudi, bez obzira na viđeno ili neviđeno, sami kreirati svoju priču - poručuje Šuput. Također naglašava da je iznimno transparentna prema svojoj publici: - Moj život je poprilično javan. Transparentna sam, pokazujem gdje sam, moj Instagram je reality life, pokazujem s kim sam i što radim - onoliko koliko želim. Ne znam što više ljudima treba - rekla je pjevačica.

Nakon što odradi sve nastupe Maja u siječnju planira odmor na dalekoj destinaciji jer, kako kaže, ne voli snijeg, a na pitanje hoće li joj se na tom odmoru pridružiti i Šime, zagonetno poručuje: - Pa pogledajte na mom Instagramu - najavila je nove nastavke uzbuđenja Šuput. Podsjetimo, ranije ovog mjeseca dvojac se javio iz Dubaija, gdje su uživali na krovu luksuznog hotela s 'infinity' bazenom i spektakularnim pogledom na grad.

Pjevačica je podijelila galeriju fotografija uz jednostavan opis "Odmor", prikazavši idilične trenutke. Tom prilikom Maja je zablistala u dizajnerskim ljetnim kombinacijama, a prisni zagrljaji i osmijesi dok ona i Šime nazdravljaju vinom i uživaju u malim zalogajima jasno pokazuju njihovu međusobnu privrženost i bliskost.

Ključne riječi
Šime Elez Maja Šuput showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
18:33 16.12.2025.

Udri udri udri Šime udri Šime u šargije jooooj+

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!