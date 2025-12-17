Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
OBJAVIO NA FACEBOOKU

Thompson nastavlja turneju, otkrio je kada pjeva u Splitu

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
17.12.2025.
u 17:38

S velikim zadovoljstvom najavljujemo koncert Marka Perkovića Thompsona u Splitu, u Sportskom centru Gripe, 16. siječnja 2026. Prodaja ulaznica za koncert u Poreču, koji će se održati 10. siječnja 2026., kao i za koncert u Splitu koji će se održati 16. siječnja 2026., kreće u petak, 19. prosinca 2025., točno u 12:00 sati, stoji u objavi

Marko Perković Thompson nastavlja s dvoranskom turnejom po Hrvatskoj. Nakon koncerta u Poreču, koji se održava 10. siječnja 2026. godine u Sportskoj dvorani Žatika, sada je otkrio da nekoliko dana poslije tog koncerta slijedi i jedan na splitskim Gripama.
"S velikim zadovoljstvom najavljujemo koncert Marka Perkovića Thompsona u Splitu, u Sportskom centru Gripe, 16. siječnja 2026. Prodaja ulaznica za koncert u Poreču, koji će se održati 10. siječnja 2026., kao i za koncert u Splitu koji će se održati 16. siječnja 2026., kreće u petak, 19. prosinca 2025., točno u 12:00 sati. Ulaznice će biti dostupne putem sustava Entrio te na Entrio prodajnim mjestima", stoji u objavi na Thompsonovim društvenim mrežama.

Inače, Thompson je do sada nastupio u Osijeku, Varaždinu i Zadru, a nastavak ove glazbene odiseje očekuje se u Zagrebu, gdje će Thompson održati spektakularan koncert u zagrebačkoj Areni 27. prosinca. Podsjetimo, Thompsonov tim zatražio je od zagrebačke vlasti i termin u Areni 28. prosinca, no to im nije udovoljeno zbog spornog stiha iz pjesme "Bojna Čavoglave". Thompson je nakon toga odgovorio na društvenim mrežama. "Temelj hrvatske države je Domovinski rat. Domovinski rat ima svoje simbole, među kojima je i pjesma 'Bojna Čavoglave'. Napadajući te simbole, napadaju sam Domovinski rat i temelje hrvatske države. Pjesma koja je nekad ujedinjavala narod postala je trn u oku onih koji bi najradije izbrisali ono što ona simbolizira", dodao je.

VIDEO Thompson koncert u Varaždinu počeo posebnim pozdravom, ponovno je pjevao i sporne stihove
Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
1/14

"Žestoki progon počeo je prije 20 godina. Pokrenuta je prava hajka, organizirana od nekih osoba iz javnog i političkog života, i pojedinih novinara. I krenuli su rušiti pjesmu 'Bojna Čavoglave'. Taj medijski linč i lavež bijesnih pasa promijenili su moju odluku", rekao je. Kaže kako ju je zbog otpora svima koji negiraju Domovinski rat uvrstio u svoj redovni repertoar. "Pjesma je godinama prolazila kroz kalvariju." 

"Bila je napadana, osporavana, i na kraju završila na sudu. Visoki prekršajni sud donio je presudu i potvrdio legalnost pjesme 'Bojna Čavoglave'. Vjerovao sam da će nakon presude prestati neopravdani napadi. S ponosom sam nastavio izvoditi pjesmu na koncertima. Izveo sam je na Hipodromu, na najvećem, najveličanstvenijem koncertu u mojoj karijeri koji je pokazao zajedništvo i snagu hrvatske mladosti i većine hrvatskog naroda", naglasio je. 

Mladena Grdovića policija je uhitila s 3,6 promila alkohola u krvi za volanom, evo što kaže o tome
Ključne riječi
showbiz Split gripe Marko Perković Thompson

Komentara 4

Pogledaj Sve
NH
Nebinarni hadezeovac
18:28 17.12.2025.

Svi mogu na koncert osim nas iz Zagreba. Baš nam je lijepo s našim pametnim, lijepim, sposobnim i školovanim gradonačelnikom.

NA
NANO
18:13 17.12.2025.

Super bravo, samo neka radi, svoj posao, svi od toga imaju koristi a ne samo on. Kome se ne dopada neka ga nesluša i svi zadovoljni.

Avatar IvanR
IvanR
18:29 17.12.2025.

Hrvatska - Njemačka mogu navesti primjer za izgovaranje nacističkog pozdrava kao što je ZDS: Iako zakonski maksimum iznosi tri godine zatvora, u većini tipičnih slučajeva rezultat je visoka novčana kazna. Međutim, sudovi u Njemačkoj ne podcjenjuju težinu ovog djela zbog povijesne odgovornosti, tako da bilo kakvo olako shvaćanje ili "šala" može imati ozbiljne financijske i životne posljedice. Kada bi netko u parlamentu tako nešto izjavio vjerojatno bi došlo do vanrednog stanja i prijevremenih izbora a to su ovi neškolovani i spaljeni zastupnici izjavili. Razlika nije samo u €, ponekad je to i civilizacijska. Neki to ne mogu shvatiti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!