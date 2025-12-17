Thompson nastavlja turneju, otkrio je kada pjeva u Splitu

Marko Perković Thompson nastavlja s dvoranskom turnejom po Hrvatskoj. Nakon koncerta u Poreču, koji se održava 10. siječnja 2026. godine u Sportskoj dvorani Žatika, sada je otkrio da nekoliko dana poslije tog koncerta slijedi i jedan na splitskim Gripama.

"S velikim zadovoljstvom najavljujemo koncert Marka Perkovića Thompsona u Splitu, u Sportskom centru Gripe, 16. siječnja 2026. Prodaja ulaznica za koncert u Poreču, koji će se održati 10. siječnja 2026., kao i za koncert u Splitu koji će se održati 16. siječnja 2026., kreće u petak, 19. prosinca 2025., točno u 12:00 sati. Ulaznice će biti dostupne putem sustava Entrio te na Entrio prodajnim mjestima", stoji u objavi na Thompsonovim društvenim mrežama.

Inače, Thompson je do sada nastupio u Osijeku, Varaždinu i Zadru, a nastavak ove glazbene odiseje očekuje se u Zagrebu, gdje će Thompson održati spektakularan koncert u zagrebačkoj Areni 27. prosinca. Podsjetimo, Thompsonov tim zatražio je od zagrebačke vlasti i termin u Areni 28. prosinca, no to im nije udovoljeno zbog spornog stiha iz pjesme "Bojna Čavoglave". Thompson je nakon toga odgovorio na društvenim mrežama. "Temelj hrvatske države je Domovinski rat. Domovinski rat ima svoje simbole, među kojima je i pjesma 'Bojna Čavoglave'. Napadajući te simbole, napadaju sam Domovinski rat i temelje hrvatske države. Pjesma koja je nekad ujedinjavala narod postala je trn u oku onih koji bi najradije izbrisali ono što ona simbolizira", dodao je.

"Žestoki progon počeo je prije 20 godina. Pokrenuta je prava hajka, organizirana od nekih osoba iz javnog i političkog života, i pojedinih novinara. I krenuli su rušiti pjesmu 'Bojna Čavoglave'. Taj medijski linč i lavež bijesnih pasa promijenili su moju odluku", rekao je. Kaže kako ju je zbog otpora svima koji negiraju Domovinski rat uvrstio u svoj redovni repertoar. "Pjesma je godinama prolazila kroz kalvariju."

"Bila je napadana, osporavana, i na kraju završila na sudu. Visoki prekršajni sud donio je presudu i potvrdio legalnost pjesme 'Bojna Čavoglave'. Vjerovao sam da će nakon presude prestati neopravdani napadi. S ponosom sam nastavio izvoditi pjesmu na koncertima. Izveo sam je na Hipodromu, na najvećem, najveličanstvenijem koncertu u mojoj karijeri koji je pokazao zajedništvo i snagu hrvatske mladosti i većine hrvatskog naroda", naglasio je.