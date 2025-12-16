Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
nova stvar

Vatra predstavlja “Doživotni Božić” – blagdanski remake hita “Doživotno” u suradnji s Dussanovom!

Foto: Promo
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
16.12.2025.
u 15:05

Doživotni Božić prva je pjesma novog projekta u toplom, atmosferskom bossanova remakeu koji originalnu autoironiju i humor pretvara u nježnu i elegantnu božićnu priču, idealnu za vrijeme darivanja, nostalgije i malih rituala koji život čine ljepšim

Nakon velikog uspjeha pjesme “Doživotno”, Vatra ovog prosinca predstavlja potpuno novu, blagdansku verziju singla “Doživotni Božić”, nastalu u suradnji s proslavljenim hrvatskim producentom Zvonimirom Dusperom, odnosno Dussanovom – novim glazbenim projektom u kojem će predstavljati obrade poznatih hrvatskih pjesama u Bossa nova stilu.

Doživotni Božić prva je pjesma novog projekta u toplom, atmosferskom bossanova remakeu koji originalnu autoironiju i humor pretvara u nježnu i elegantnu božićnu priču, idealnu za vrijeme darivanja, nostalgije i malih rituala koji život čine ljepšim.

Vatra i Dussanova zajedničkim su potpisom stvorili pjesmu koja spaja prepoznatljivi Dečakov vokal s finim, ali intimnim blagdanskim ugođajem. “Doživotni Božić” donosi istu emociju kao i original – samo u mekšoj, toplijoj, svjetlucavoj verziji, baš kao što i priliči prosincu.



Uz pjesmu je objavljen i potpuno novi spot u režiji Krešimira Tomca, koji je tijekom četiri mjeseca strpljivo i detaljno stvarao stop-motion svijet Doživotnog Božića. Ručno rađene filcane lutke, minijaturne scenografije i digitalno 3D modeliranje sjedinjeni su u nježnu vizualnu priču. Krešimir o nastanku spota kaže:

“Priču i vizualni koncept ovog spota napisao sam inspiriran tekstom Ivana Dečaka. Htio sam ispričati toplu i intimnu ljubavnu priču koja traje cijeli život. Na spotu sam radio oko četiri mjeseca, u nekoliko faza. Kombinirao sam stop-animaciju s digitalnim alatima i elementima 3D modeliranja. Ručno sam izrađivao filcane lutke, male scenografije i većinu vizualnih detalja, dok sam digitalnu obradu i montažu koristio za finalni izgled i atmosferu. Završio sam kostimografiju na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, gdje sam razvio interes za stop-animaciju i izradu lutaka. Prošle godine sam imao priliku raditi lutke na predstavi ‘Floral coma’, međunarodnoj koprodukciji s kazalištem iz Chuncheona u Južnoj Koreji i kazalištem Virovitica.”

Rezultat je vizualno topla, gotovo filmska božićna razglednica koja savršeno prati atmosferu nove verzije pjesme. Uz izlazak “Doživotnog Božića”.
Ključne riječi
Vatra showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!