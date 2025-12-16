Vatra predstavlja “Doživotni Božić” – blagdanski remake hita “Doživotno” u suradnji s Dussanovom!

Nakon velikog uspjeha pjesme “Doživotno”, Vatra ovog prosinca predstavlja potpuno novu, blagdansku verziju singla “Doživotni Božić”, nastalu u suradnji s proslavljenim hrvatskim producentom Zvonimirom Dusperom, odnosno Dussanovom – novim glazbenim projektom u kojem će predstavljati obrade poznatih hrvatskih pjesama u Bossa nova stilu.

Doživotni Božić prva je pjesma novog projekta u toplom, atmosferskom bossanova remakeu koji originalnu autoironiju i humor pretvara u nježnu i elegantnu božićnu priču, idealnu za vrijeme darivanja, nostalgije i malih rituala koji život čine ljepšim.

Vatra i Dussanova zajedničkim su potpisom stvorili pjesmu koja spaja prepoznatljivi Dečakov vokal s finim, ali intimnim blagdanskim ugođajem. “Doživotni Božić” donosi istu emociju kao i original – samo u mekšoj, toplijoj, svjetlucavoj verziji, baš kao što i priliči prosincu.





Uz pjesmu je objavljen i potpuno novi spot u režiji Krešimira Tomca, koji je tijekom četiri mjeseca strpljivo i detaljno stvarao stop-motion svijet Doživotnog Božića. Ručno rađene filcane lutke, minijaturne scenografije i digitalno 3D modeliranje sjedinjeni su u nježnu vizualnu priču. Krešimir o nastanku spota kaže:

“Priču i vizualni koncept ovog spota napisao sam inspiriran tekstom Ivana Dečaka. Htio sam ispričati toplu i intimnu ljubavnu priču koja traje cijeli život. Na spotu sam radio oko četiri mjeseca, u nekoliko faza. Kombinirao sam stop-animaciju s digitalnim alatima i elementima 3D modeliranja. Ručno sam izrađivao filcane lutke, male scenografije i većinu vizualnih detalja, dok sam digitalnu obradu i montažu koristio za finalni izgled i atmosferu. Završio sam kostimografiju na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, gdje sam razvio interes za stop-animaciju i izradu lutaka. Prošle godine sam imao priliku raditi lutke na predstavi ‘Floral coma’, međunarodnoj koprodukciji s kazalištem iz Chuncheona u Južnoj Koreji i kazalištem Virovitica.”

Rezultat je vizualno topla, gotovo filmska božićna razglednica koja savršeno prati atmosferu nove verzije pjesme. Uz izlazak “Doživotnog Božića”.