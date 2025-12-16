Naši Portali
PRKOSI KONVENCIJAMA

FOTO Borna Kotromanić usred zime obukla samo vruće hlačice i topić, pokazala zavidnu figuru

Zagreb: Beauty Influencers Choice by Story!
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/18
VL
Autor
Vecernji.hr
16.12.2025.
u 15:20

Dok su se mnogi grijali u kaputima, Borna je crvenim tepihom prošetala u kombinaciji koja prkosi zimi i izaziva lavinu komentara.

Borna Kotromanić, poznata po odvažnim modnim odabirima, ponovno je pomaknula granice. Naime, na jednom prosinačkom događanju Borna je ispratila godinu u ljetnom tonu. Za crveni tepih odabrala je efektan crni komplet kratkog topa s izrezima i vrućih hlačica koje su istaknule njezinu figuru. Kombinaciju je zaokružila crnim čizmicama na vezanje, mrežastim čarapama i elegantnom torbicom, pokazavši da za nju ne postoje modna pravila koja se ne mogu prekršiti.

Njezin je odabir podijelio javnost. Dok su jedni hvalili njezinu hrabrost i samopouzdanje, drugi su priznali da im je "hladno samo dok je gledaju" te da je outfit "malo previše za prosinac". Ipak, Borna je ponovno uspjela postati glavna tema večeri, ostajući vjerna svom jedinstvenom i prepoznatljivom stilu koji nikoga ne ostavlja ravnodušni, čemu svjedoče i komentari na njezinoj Instagram objavi. - "Prekrasna i diva", "Naša diva", "Vau, top izgledaš, posebna si žena", "U formi" - pljušte pohvale na Bornin račun.

Zagreb: Beauty Influencers Choice by Story!
15.12.2025., Zagreb - Svecana dodjela nagrada u natjecaju za najbolje kozmeticke proizvode i tretmane - Beauty Influencers Choice by Story ! Photo: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ovo nije izoliran slučaj jer njezin stil redovito odstupa od pravila. Mediji su je bilježili u smjelim izdanjima, od potpuno prozirnog kombinezona na događaju Story Hall of Fame do senzualnih ljetnih kombinacija. Sama je izjavila kako joj za takve odabire nije potrebna hrabrost, već su oni rezultat dugogodišnjeg rada na sebi.

Borna Kotromanić nekad i sad: Kako se poznata Hrvatica mijenjala tijekom godina
Zagreb: Beauty Influencers Choice by Story!
1/39

Titulu jedne od najbogatijih Hrvatica stekla je nakon razvoda od multimilijunaša Luke Rajića 2004., s kojim ima tri sina, dok je četvrtog dobila s biznismenom Ronom Haleom. Zanimljivo je da je prezime Kotromanić odabrala sama po vlastitom nahođenju, a ne po tradiciji, čime je još jednom potvrdila svoju neovisnost.

Mirta Šurjak, 38-godišnja HRT-ova voditeljica i novinarka nedavno je proslavila svoj rođendan.
Ključne riječi
showbiz modna kombinacija crveni tepih Borna Kotromanić

