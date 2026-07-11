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BIVŠI SVJETSKI PRVAK

Zaljubljeni Stipe Drviš pokazao kako uživa na plaži u društvu atraktivne partnerice

Stipe Drviš
Foto: Facebook
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
11.07.2026.
u 20:00

Nikolina, koja dolazi iz Makarske, i sama ima zavidan broj pratitelja. Njezin Instagram profil prati više od 16 tisuća ljudi, što ne čudi s obzirom na njezin zanosan izgled i elegantan stil. U 43. godini života izgleda senzacionalno, a svojim modnim kombinacijama i lifestyle sadržajem svakodnevno privlači pozornost javnosti

Stipe Drviš (52), nekadašnji svjetski boksački prvak u poluteškoj kategoriji i jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatskog sporta. na Facebooku je pokazao kako uživa na Braču u društvu  partnerice Nikoline Tarčuki (42), atraktivne brinete koja se bavi nekretninama i trenutačno vodi vlastitu agenciju. Par je pozirao zagrljen, a Stipe je na videu pokazao i kako skače u more. 
Zajedno su proputovali gotovo cijeli svijet — od užurbanih gradova Sjedinjenih Američkih Država, preko rajskih plaža Filipina i Balija, do egzotične Tanzanije i Zanzibara. Putovali su i po Meksiku, a prema svemu sudeći, putovanja su postala dio njihova romantičnog i partnerskog odnosa. Na svakoj lokaciji koju su posjetili, izgledali su opušteno, zaljubljeno i sretno, a njihovi putopisi na društvenim mrežama neprestano su oduševljavali pratitelje.

Nikolina, koja dolazi iz Makarske, i sama ima zavidan broj pratitelja. Njezin Instagram profil prati više od 16 tisuća ljudi, što ne čudi s obzirom na njezin zanosan izgled i elegantan stil. U 43. godini života izgleda senzacionalno, a svojim modnim kombinacijama i lifestyle sadržajem svakodnevno privlači pozornost javnosti. 

- Naša povijest je malo duža nego što se nagađa. Prvi put smo se upoznali 2006. godine u mojoj rodnoj Makarskoj odakle je i Nikolina. Ne mogu reći da je to bila ljubav na prvi pogled, ali definitivno smo se svidjeli jedno drugom. Zbližili smo se nakon nekog vremena i mogu reći zaljubili, ali smo na kraju ostali prijatelji jer sam u tom trenutku prebrzo živio i imao buran život. Nakon razvoda sam otišao u Makarsku gdje inače provodim veći dio ljeta i ponovno smo se tamo sreli i počeli družiti. Druženje je brzo preraslo u ljubav i vezu. otkrio je Drviš lani za Net.hr.

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Stipe Drviš
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 Stipe Drviš nikada nije bio poznat po želji za medijskim eksponiranjem kad je riječ o privatnom životu. S bivšom suprugom Erikom Komel bio je u braku od 2010. godine. Vjenčali su se pokraj Vodnjana, u romantičnom okruženju, dok je Erika bila u četvrtom mjesecu trudnoće. U studenom iste godine dobili su kćer Lanu, koju Stipe neizmjerno voli. Unatoč razvodu, ostali su u korektnim odnosima zbog djeteta, a ono što posebno veseli jest da Stipe na mnoga svoja putovanja vodi i kćer, koja tako ima priliku upoznati svijet i graditi blizak odnos s očevom novom partnericom.

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Ključne riječi
showbiz Nikolina Tarčuki Stipe Drviš

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