Nježnost na polo turniru: Kate Middleton poljupcem čestitala Williamu na pobjedi nakon dvije godine izbivanja

Princeza od Walesa, Kate Middleton, vratila se na tribine Guards Polo Cluba u Windsoru, prvi put nakon dvije godine, kako bi bodrila svog supruga, princa Williama, na tradicionalnom humanitarnom polo turniru. Njezin povratak na događaj koji je posljednje dvije godine propuštala zbog liječenja i oporavka od karcinoma, dočekan je s velikim zanimanjem javnosti. U klasičnom ljetnom stilu, odjevena u elegantnu crno-bijelu kariranu haljinu bez rukava britanske modne kuće Temperley London i sa sunčanim naočalama, 44-godišnja princeza plijenila je poglede dok je pratila svaki potez princa na terenu. Williamu je ovo bio petnaesti nastup na DMMI Royal Charity Polo Cupu, a njegova prisutnost na terenu, kao i ona njegove supruge uz njega, potvrdila je važnost ovog događaja za kraljevski par, kako na osobnoj tako i na filantropskoj razini.

Nakon što je Williamov tim US Polo Association, u kojem su uz njega igrali i bivši kapetan engleske reprezentacije Mark Tomlinson te vlasnik nogometnog kluba Leicester City Aiyawatt Srivaddhanaprabha, odnio pobjedu, uslijedila je ceremonija dodjele nagrada. Upravo je taj trenutak postao središnja točka dana. Princeza Kate uručila je pobjednički pehar svom suprugu, a zatim mu je, pred svima, čestitala poljupcem u obraz. Ovaj rijedak i nježan trenutak javnog iskazivanja prisnosti između para, koji inače izbjegava takve geste, podsjetio je na sličnu scenu iz 2023. godine. Nakon ceremonije, par je napustio teren držeći se za ruke, odajući dojam opuštenosti i bliskosti koja je dirnula promatrače i još jednom pokazala snagu njihove veze u turbulentnom razdoblju.

Ovakvi trenuci intimnosti za članove kraljevske obitelji uvijek su pod posebnim povećalom, no stručnjaci ističu kako ne postoje stroga formalna pravila koja bi ih zabranjivala. Prema riječima Myke Meier, osnivačice Beaumont Etiquettea, starijim članovima obitelji ne nalaže se kako i kada smiju pokazivati nježnost. Vjeruje se da će sami procijeniti što je prikladno za određenu prigodu. "Kraljevska obitelj često prilagođava svoje ponašanje formalnosti događaja kojem prisustvuju. Na nekom mračnijem ili formalnijem događaju manje je vjerojatno da ćemo vidjeti takve geste, dok su na ležernijim događajima, poput ovog polo turnira, one prikladnije", objasnila je Meier.

Iako su trenuci nježnosti privukli najviše medijske pažnje, stvarna svrha ovog sunčanog poslijepodneva u Windsoru bila je prikupljanje sredstava za plemenite ciljeve. Događaj je ponovno dokazao svoju snagu ujedinjavanja sporta i filantropije, prikupivši više od milijun funti. Time je ukupan iznos, koji je princ William kroz petnaest godina sudjelovanja na ovom turniru prikupio, premašio impresivnih petnaest milijuna funti. Novac prikupljen ove godine bit će raspodijeljen na deset dobrotvornih organizacija koje princ i princeza od Walesa svesrdno podržavaju.

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Među organizacijama koje će imati koristi od ovogodišnjih donacija nalaze se Wales Air Ambulance, The Royal College of Paramedics, The Passage i, po prvi put, Dječja bolnica Evelina London, čija je pokroviteljica upravo princeza Kate. Gubby Ayida, izvršna direktorica bolnice, nije krila oduševljenje. "Ovo je za nas apsolutno ogromna stvar. Vrijeme nije moglo biti bolje jer se veselimo otvaranju našeg novog centra za liječenje dječjeg raka", izjavila je, dodavši kako princezino pokroviteljstvo i empatija donose neizmjernu radost. "Ona je poput zrake sunca kada uđe u bolnicu. Ne mislim da smo mogli poželjeti boljeg pokrovitelja." Sredstva će također pomoći i organizaciji The Passage, koja se bori protiv beskućništva, a za koju je princ William vezan od djetinjstva. Izvršni direktor Mick Clarke istaknuo je kako novac pomaže u krizi troškova života, ali i podiže svijest o problemu. Otkrio je i manje poznatu stranu princa: "Često nas posjećuje bez kamera. Nema toga što više voli od navlačenja gumenih rukavica, pranja posuđa i pomaganja." Donacije će također podržati i Wales Air Ambulance, organizaciju blisku princu koji je i sam bio pilot helikoptera hitne pomoći. "On je dio obitelji. Zaista razumije posao", rekla je dr. Sue Barnes, ističući da princ uvijek nađe vremena pozdraviti posadu.

Prisutnost princeze Kate na polo turniru još je jedan znak njezinog postepenog povratka kraljevskim dužnostima i korak prema normalizaciji nakon iscrpljujuće borbe s bolešću. Njezin povratak u javni život od presudne je važnosti za monarhiju, što potvrđuje i autorica knjiga o kraljevskoj obitelji, Catherine Mayer. "Kate je najbliže što oni danas imaju rock zvijezdi, ona je ta koju svi žele vidjeti", izjavila je Mayer za časopis PEOPLE. Međutim, ta popularnost sa sobom nosi i ogroman teret. "To je golemo opterećenje za bilo koga, a kamoli za osobu koja je vodila egzistencijalne bitke za svoje zdravlje", dodala je, naglašavajući pritisak s kojim se princeza suočava dok se ponovno pojavljuje pod svjetlima reflektora, noseći na svojim leđima očekivanja javnosti i budućnost monarhije.

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*dijelom uz AI