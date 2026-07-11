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VL
Autor
Stjepan Meleš
ENGLESKA - NORVEŠKA

UŽIVO Engleska i Norveška bore se za polufinale svjetskog prvenstva (0:0)

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England
Nathan Ray Seebeck/REUTERS
11.07.2026. u 23:00
Tekstualni prijenos možete pratitt na portalu Večernjeg lista
ENGLESKA
0-0
NORVEŠKA
SVJETSKO PRVENSTVO, 23:00, MIAMI. USA
Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica. 

SASTAVI

Norveška: Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe - Odegaard, Berge, Berg - Sorloth, Haaland, Schjelderup

Engleska: Pickford - Konsa, Stones, Guéhi, O’Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Gordon - Kane.

Reprezentacije Engleske i Norveške od 23 sata u Miamiju igraju utakmicu četvrtfinalas svjetskog prvenstva. Pobjednik ovog susreta u polufinalu će ići na boljeg iz dvoboja Argentina - Švicarska, koji se igra u 3 sata iza ponoći. 

Komentara 1

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BL
Bloomberg
23:08 11.07.2026.

Haaland je pravo osvježenje poslije ovih turobnih nogmetnih staraca koji se nikako nedaju u penziju.

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