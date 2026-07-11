UŽIVO Engleska i Norveška bore se za polufinale svjetskog prvenstva (0:0)

BELGIJA ISPALA

Courtois: Htio sam nastaviti igrati, ali je izbornik odlučio drugačije

"Od početka turnira odlučio sam koristiti samo igrače koji su sto posto spremni. To je vrhunski sport. Isto je vrijedilo i za Thibauta. Nismo željeli da pogorša ozljedu", kazao je belgijski izbornik Rudi Garcia na konferenciji za novinare.