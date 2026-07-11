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PONOSNI TATA

Saša Lozar objavio emotivni video s kćeri i pohvalio se njenim uspjehom

Zagreb: Saša Lozar
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
11.07.2026.
u 15:00

Još jučer smo plesali na Elsinu 'Puštam sve', a danas plešem valcer na maturalnoj večeri s djevojkom koja je maturirala matematiku kao 23. u generaciji od 17.363 pristupnika", napisao je pjevač, objaviviši samo prvo slovo njenog imena "Eva" uz emotikon srca.U objavi je pokazao i kako je ponosno zaplesao s Evom.

Pjevač Saša Lozar na Facebooku je podijelio dirljiv obiteljski trenutak. Naime, njegova 18-godišnja kći Eva je maturirala, a osim toga bila je i među najboljima na državnoj maturi iz matematike.  "Još jučer smo plesali na Elsinu 'Puštam sve', a danas plešem valcer na maturalnoj večeri s djevojkom koja je maturirala matematiku kao 23. u generaciji od 17.363 pristupnika", napisao je pjevač, objaviviši samo prvo slovo njenog imena "Eva" uz emotikon srca.U objavi je pokazao i kako je ponosno zaplesao s Evom. 

Saša je nedavno u razgovoru za Večernji list govorio o tome kako se snalazi u ulozi oca odrasle kćeri. - Oduvijek je pokazivala talent za umjetnost, ali zasad neće mojim stopama. Ima svoju ideju i viziju, a mi to kao roditelji poštujemo i podržavamo. Ova godina donosi veliku prekretnicu jer kreće studirati u inozemstvu i, iskreno, jedva držim emocije pod kontrolom. Na to te nitko ne može pripremiti, rekao je Saša koji je sa suprugom Marinom u braku od 2005. godine. Otkrio nam je i tajnu svog dugotrajnog braka. 
- Ljubav i poštovanje. Ne uzimati jedno drugo zdravo za gotovo. Prihvatiti da nisi uvijek u pravu – to je 80 posto uspjeha. Dosta doziram privatni život jer se moje cure ne žele medijski izlagati i to poštujem, kazao je. 
Podsjetimo, Saša Lozar nedavno je predstavio novi singl "Govore mi ljudi", emotivnu pjesmu prožetu snažnom interpretacijom i prepoznatljivom atmosferom koja već godinama obilježava njegov glazbeni rukopis. Kazao nam je i da nije lako ostati cijelo vrijeme dosljedan svom glazbenom stilu. 

- Nije lako, to je uvijek određeni rizik, ali kada se dogodi pjesma, shvatiš da si na svom, pravom putu. Ne možeš pobjeći od sebe. U studiju se puno toga događa – spoj ljudi, autora i producenta. Imaš plan, ali često i mimo njega napraviš neke stvari koje na kraju ispadnu dobro. Uživam u procesu snimanja, a interpretacija mi je jako važna, kao i zvuk koji sam gradio. Svatko u timu ima isti cilj i u tom se spoju sve posloži. "Nemoćan pred njom" je pjesma koja je osvojila ljude – slična forma, isti autor i senzibilitet koji mi jako odgovara, rekao je Lozar. 

FOTO Pogledajte kako je prošla prva večer Ultre: Partijaneri u posebnim izdanjima, a isticao se i dres ovog našeg reprezentativca
Zagreb: Saša Lozar
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Ključne riječi
showbiz Saša Lozar

Komentara 1

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MI
miliša
15:51 11.07.2026.

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