VIDEO Marijana Puljak pokazala kako je s kćeri plesala na Ultri: 'Dočekale izlazak sunca'

Saborska zastupnica Marijana Puljak jedna je od poznatih osoba koja se svake godine zabavlja na Ultri Europe. Ona je jučer prvo na Tik Toku objavila video snimljen na festivalu prije dvije godine na kojem pleše. Cijela scena popraćena je duhovitim tekstom "POV: ono kad te kćer uhvati u momentu", a iznad piše Ultra 2024. Objavom je htjela najaviti ovogodišnji spektakl, a u opisu je dodala: "Jeste li spremni za #ultra2026? Jedva čekam!"

Nakon toga je i objavila video sa sinočnjeg otvaranja Ultre, ali i fotografijom s kćeri. "Najbolje se partija s kćeri! Dočekale izlazak sunca na Ultri", objavila je saborska zastupnica. Podsjetimo, Park mladeži bio je ispunjen više nego ikada prije, a atmosfera je od samog početka najavila vikend koji će pamtiti cijeli svijet. Prvu večer ispunili su nastupi superzvijezda Johna Summita, DJ Snakea, Afrojacka, Olivera Heldensa i Subtronicsa na Main Stageu, dok su CamelPhat, Adam Beyer, Miss Monique, Deer Jade i hrvatski predstavnik DJ Jock otvorili novo poglavlje RESISTANCE programa.

Ako je prva festivalska večer trebala poslati poruku o tome kakvo će biti 12. izdanje ULTRA Europe, onda je ona bila glasna, jasna i nezaboravna. Već tijekom prvih sati dalo se naslutiti da će ovo izdanje ispisati novu stranicu festivalske povijesti jer parter ispred glavne pozornice nikada nije bio ispunjeniji. Deseci tisuća Ultranauta iz više od 140 zemalja svijeta zajedno su stvorili prizor koji je obišao svijet. Energija Parka mladeži kulminirala je u jednom od najupečatljivijih zatvaranja prve večeri u povijesti festivala. Upravo je John Summit, zvijezda nove generacije svjetske elektroničke scene, preuzeo glavnu pozornicu i pretvorio je u eksploziju energije, emocija i euforije kakvu može izazvati samo izvođač koji predvodi najveće svjetske festivale.

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Publiku su tijekom večeri oduševili i DJ Snake te Afrojack, koji je svoj nastup zaključio jednom od najemotivnijih glazbenih posveta. Bezvremenska Aviciijeva "Wake Me Up" pretvorila je cijeli festivalski prostor u veliki zajednički zbor te podsjetila na glazbu koja je obilježila jednu zasebnu eru elektroničke scene. Oliver Heldens publiku je vratio u 2013. godinu izvedbom kultne "Gecko", pjesme koja ga je lansirala među svjetsku elitu upravo u godini kada je i ULTRA Europe ispisivala svoje prve stranice. Sve nezaboravne trenutke prve večeri u stvarnom su vremenu pratili i milijuni gledatelja diljem svijeta putem službenog #ULTRALIVE prijenosa.

Istodobno, kultna RESISTANCE pozornica ponovno je postala utočište ljubitelja underground zvuka. Večer je otvorio hrvatski predstavnik DJ Jock, nakon čega je Deer Jade publiku uvela u hipnotičnu atmosferu melodičnih ritmova. Miljenica Ultranauta, Miss Monique, svojim je prepoznatljivim progressive i melodic techno zvukom nastavila graditi jednako impresivan intenzitet večeri. Adam Beyer, jedan od najutjecajnijih imena svjetskog techno svijeta, tijekom svog je seta premijerno predstavio novi, još neobjavljeni track ID te ostavio publici intrigantan nagovještaj svojih glazbenih noviteta. Završnicu je preuzeo dvojac CamelPhat čiji je prepoznatljivi spoj melodic housea i progressive zvuka RESISTANCE publiku poveo na nezaobilazno underground audiovizualno putovanje.

Nakon spektakularnog otvaranja, slijedi večer ULTRA Europe koja će ostati upisana u ostavštinu festivalske scene svijeta! Rekordan interes publike kulminirat će povijesnim nastupom Calvina Harrisa, jednog od najtraženijih i najutjecajnijih glazbenih imena današnjice, koji će po prvi put stati na pozornicu ULTRA Europe. Uz njega će Main Stage ugostiti Hardwella, Dom Dollu, Maddixa, Dash Berlin, Worshipa i hrvatski dvojac Vanillaza, dok će ljubitelji underground zvuka na RESISTANCE pozornici uživati uz Jamieja Jonesa, Mau P-a, Bena Sterlinga, Malónea Moreza i hrvatskog predstavnika Shipea. Organizatori očekuju dosad najveći broj posjetitelja u jednom festivalskom danu te pozivaju sve Ultranaute da na lokaciju stignu što ranije kako bi izbjegli gužve prilikom ulaska. Vrata Parka mladeži otvaraju se u 20 sati, dok će blagajne i punktovi za kupnju ulaznica biti otvoreni od 15 sati.