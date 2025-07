Nipplepeople predgrupa Grace Jones u pulskoj Areni na Adria Summer Festivalu

Hrvatski elektropop dvojac Nipplepeople nastupit će kao predgrupa Grace Jones 8. kolovoza u pulskoj Areni, u sklopu Adria Summer Festivala. Tajanstveni maskirani bend osnovan 2008. godine poznat je po odbijanju javne eksponiranosti kako bi u prvi plan stavili isključivo glazbu. Publiku su osvojili hitom “Sutra” i obradom “Frke” Zdenke Kovačiček, a iza sebe imaju nastupe na nizu uglednih regionalnih festivala.

Nakon njihovog nastupa na pozornicu izlazi neponovljiva Grace Jones – glazbenica, glumica, modna ikona i umjetnica koja je obilježila nekoliko desetljeća pop kulture. Rođena na Jamajci, a odrasla u New Yorku, Jones je krajem 70-ih i početkom 80-ih redefinirala granice glazbe i identiteta, kombinirajući disco, new wave, reggae i avangardni stil.

Grace Jones spustila se na Šalati visokim stepenicama sigurnije nego Joe Biden

Albumi poput Nightclubbing i Slave to the Rhythm danas se smatraju klasicima, a njezina pojava – bilo na pozornici, u filmovima poput A View to a Kill, ili u autobiografiji I'll Never Write My Memoirs – ostaje sinonim za originalnost i nekonvencionalnost.

Prošle godine rasprodala je zagrebačku Šalatu i oduševila publiku spektakularnim nastupom, a ovoga ljeta vraća se u Hrvatsku još snažnija, u jedinstvenom ambijentu pulske Arene.

Spoj domaće elektronske avangarde i globalne glazbene ikone jamči večer koju će publika dugo pamtiti. Ulaznice su dostupne na Entrio.hr.