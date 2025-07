Glumila je sa Schwarzeneggerom, 'muškim' odijelima prkosila standardima, a sad se vraća u Hrvatsku

Zagrebačka Šalata prije točno godinu dana bila je krcata na rasprodanom koncertu Grace Jones, kako se moglo i očekivati za ikonu s početka osamdesetih, a zna se da Zagreb voli osamdesete. No prvi put kod nas Grace Jones nastupila je 2017. u pulskoj Areni, otvorivši tadašnji Outlook festival. Sada se, 8. kolovoza, opet vraća u vjerojatno najljepši otvoreni prostor kod nas, pulsku Arenu, na jedan od najboljih ljetnih koncerata na otvorenom.

Nepogrešiv izbor



Možemo biti sigurni u to, jer lani je oduševila sve na Šalati. Rijetko ćete nakon relativno kratkog koncerta, koji je trajao 75 minuta, otići a da se nitko nije osjeća loše ili da ne prigovara duljini nastupa. Što možemo očekivati u Puli? Sjajan provod i relativno sličan nastup kojem ništa ne nedostaje. U Zagrebu je počela s "Nightclubbing" s albuma "The Idiot" Iggyja Popa, a njegova i Bowiejeva himna klupskim berlinskim provodima iz 1976. još uvijek je najbolji programatski uvod u nastup Grace Jones, ali i cijelu njezinu karijeru. Često sam tijekom nastupa pomišljao koliko je dobrih partyja Grace Jones prošla u toj prvoj fazi karijere, a ta lakoća izvedbe i povezanosti s publikom osjeća se i na njezinim nastupima.

Grace Jones spustila se na Šalati visokim stepenicama sigurnije nego Joe Biden

To što radi, Grace Jones i danas radi jako dobro, unatoč životnoj dobi koju joj s 30 metara razdaljine od pozornice nitko ne bi pripisao. Spustila se stepenicama s visokog postolja iza bubnjara sigurnije negoiz aviona (od kojeg je mlađa samo četiri godine), elegantna i sigurnoga glasa, s nepogrešivim izborom šalova, marama, šešira i ukrasa koje je tijekom koncerta mijenjala. Siguran višečlani prateći sastav pouzdano je skinuo tvrd plesni ritam hitova Grace Jones, a sve su te pjesme izravno upisane u pamćenje masovne publike koja je na Šalati "čagala" kao u najboljim danima.U Puli ćete čuti i novu pjesmu "", koju Jones namjerava objaviti na idućem albumu, ali i"My Jamaican Guy", "I've Seen That Face Before", jedinu noviju pjesmu "Williams' Blood", "Private Life" Pretendersa, "Demolition Man" The Police i "Love Is the Drug" Roxy Music. Jedini posebni efekt, uz posebnu Grace Jones, koja je sama po sebi specijalni efekt, su ispaljeni konfeti u završnoj "Pull Up to the Bumper", tijekom koje se ispred publike "prošetala" na leđima zaštitara, te poznato desetominutno vrćenje hulahupa u završnoj "Slave to the Rhythm". Probajte to kod kuće, a ne uz pjevanje pred više od četiri tisuće ljudi, pa ćete vidjeti koliko je teško.Često ćete ovih dana u najavama koncerta Grace Jones u pulskoj Areni čitati kako dolazi modna ikona, glumica... a prava je istina da dolazi. Iako je bila fotomodel, Grace Jones najveći je trag ostavila upravo kao glazbenica serijom sjajnih albuma od kraja sedamdesetih godina prošlog stoljeća i to ostaje njezin najvažniji doprinos kulturnoj sceni. Dakako, ne treba apstrahiratipoput onih u filmovima "Conan barbarin" 1984. ili "Pogled na ubojstvo" iz serijala o Jamesu Bondu.Već i te uloge u hollywoodskim blockbusterima pokazuju koliko je Grace Jones bila prisutna u medijima sredinom osamdesetih, ali tamo je stigla ponajprije kao glazbenica. Doduše, ne može se poreći da je počela kao dio– uostalom, s fotografom Jean-Paulom Goudeom, s kojim je bila u vezi, ima i sina. Stilizacije i androgino pozicioniranje Grace Jones prije su služili kao pomoćna štaka u predstavljanju njezine zanimljive glazbene karijere nego obrnuto.Grace Jones izrasla je iz novonastale plesne disco-scene kasnih sedamdesetih i s razlogom je, čiji je neizostavan dio bio i Andy Warhol, koji ju je često vizualizirao baš kao i mnoge koji su se krajem sedamdesetih motali po pomodnoj newyorškoj diskoteci Studio 54, hramu nove plesne pomame. Novonastala "kultura noći" mahom se odvijala u plesnim hramovima poput tog newyorškog kluba, u kojem je prva garnitura slavnih imena, od Warhola, Trumana Capotea, Timothyja Learyja pa do Biance Jagger, Grace Jones, Lise Minnelli i drugih, lakše ili teže ušlagirana vrludala po plesnim podijima i pridruženim VIP-prostorijama, u kojima su bili gotovo pa dio inventara.Danas, kad mnogi u ovo doba (ponovnog) traženja prava za sve spolne orijentacije zaboravljaju koliko su "muška", "kockasta" odijela Grace Jones sa širokim ramenima i kratka frizura potaknule dvojbi oko njezine pojave krajem sedamdesetih, pogotovo je jasnija njezina uloga. Utjecaji i zasluge Grace Jones su ogromni, prije dvije godine ije na svom predzadnjem albumu "Renaissance" citirala Grace Jones, a bez nje ne bi bilo ni Lady Gage, Rihanne, Róisín Murphy i drugih.Još bolje je što Jones i danas priređuje odlične koncerte na kojima oduševi publiku i pokaže zašto govorimo o jednoj od najpamtljivijih ikona pop-glazbe. Uz pratnju izvrsnog pratećeg sastava koji tvrdii hitove Grace Jones prosipa iz razglasa, sve te majstorije ponovit će i u pulskoj Areni 8. kolovoza. Produkcijski i svirački patenti njezine legendarne ritam-sekcije Sly Dunbar/Robbie Shakespeare, koji su osamdesetih skupa s Talking Headsima podigli standarde plesne produkcije u neslućene visine i širine, i danas su zakonitost koju rabi pola suvremenih glazbenika. Baš zbog toga ona i jest danas toliko "in" i moderna, jer se pola pridružene dub i drum&bass scene, da i ne govorimo o cijelom nizu najuspješnijih protagonistica u pop glazbi, služi njezinim napucima.Produkcijski zahtjevni koncerti još uvijek pokazuju volju da se krene dalje. Još bolje, ne možete je često vidjeti uživo pa će dolazak u pulsku Arenu domaćoj publici i turistima ponovno priuštiti susret skoja je još uvijek u respektabilnoj izvođačkoj formi.Dokumentarac "" ("Bloodlight and Bami"), prije nekoliko godina prikazan i na HTV-u, podsjetio je što je sve postigla i da je u Parizu kao model stanovala s Jerry Hall i Jessicom Lange, završavala na naslovnicama magazina Elle i Vogue te surađivala s najpoznatijim modnim fotografima. A postigla je puno, pogotovo u glazbi koja na koncertima nudi pogled baš u taj, najpopularniji dio njezina života i karijere.