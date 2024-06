Nini iz 'Života na vagi' jedna navika promijenila je život: Ovo je radila svaki dan kako bi izgubila kilograme

Sinjanka Nina Bandić jedna je od finalistica RTL-ove emisije "Život na vagi" u kojoj je sve oduševila svojom transformacijom. Na prvom vaganju Nina je imala 136,2 kilograma, a na finalnom 73,9 kilograma, što znači da je izgubila 62,3 kilograma. Nina ne posustaje nakon završetka showa i često objavljuje fotografije iz šetnji. Nedavno je objavila da je bila na Braču, a javila se i iz Međugorja. Nina se potpuno promijenila nakon showa, pa danas ima plavu boju kose, a prema slikama na njenim društvenim mrežama čini se da je izgubila i dodatne kilograme nakon finala. Prije nekoliko dana je za RTL.hr otkrila da na Braču nije bila samo kratko zbog odmora, već se tamo preselila.

"Nekako je to sve ispalo sasvim slučajno. Pružila mi se prilika za rad na Braču i privukao me sam princip rada vrtića... To sam vidjela kao priliku za dodatno kvalitetno oblikovanje sebe kao odgojiteljice i mjesto gdje bih mogla dosta toga naučiti pa sam se odlučila preseliti na Brač", rekla je ova bivša kandidatkinja.

Ranije je podijelila i selfie koji je oduševio njezine pratitelje. "Prihvati sebe, voli sebe i nastavi naprijed. Ako želiš letjeti, moraš se odreći onoga što te opterećuje", napisala je Nina u opisu fotografije. "Prekrasna", "Wow. Druga osoba. Predivna", "Odlična promjena", poručili su joj pratitelji.

Inače, Nina je jednom prilikom za RTL.hr otkrila kakve su reakcije na njezinu transformaciju. "Čim sam izašla kući moji bližnji su bili u pozitivnom šoku i jako ponosni na meni. Teško im se i dan danas naviknuti na ovu kilažu i da sam to zaista ja. Tata bi često nabacio šalu da me treba pogledati 2,3 puta da bi u svojoj glavi registrirao da sam to ja. Nakon finala sam primila masu poruka podrške i pohvala na svoj izgled. Čak su mi neki pisali da su se zbog moje transformacije odlučili prijaviti u novu sezonu 'Života na vagi' i jako lijep je osjećaj kada dobiješ takvu povratnu informaciju", ispričala je.

Otkrila je ima li i udvarača. "Nakon finala, svakodnevno primam masu poruka podrške nepoznatih ljudi koji su pratili cijeli proces i koji ne mogu sakriti svoje oduševljenje mojom transformacijom. A što se udvarača tiče, njih ima na svakom koraku", rekla je Nina i otkrila kako joj je bilo u showu.

"Bilo je dosta, iskreno naporno. Imala sam stvarno odličnog trenera kojeg pozdravljam puno, ali nekako najviše sam zapravo zavoljela duge šetnje tako da sam dnevno šetala 30 do 40 kilometara", izjavila je bivša kandidatkinja. Otkrila je da je s njom često išla i sestra.

"Nekako tu bih baš oslobodila svoje misli, razmišljala bih. Često je sestra išla sa mnom u šetnju i prijateljica i zapravo obitelj mi je bila baš velika podrška. Iz njih sam nekako crpila svu tu energiju i snagu za sve to. I koliko god to bilo teško, sada kada pogledam sebe, stvarno se to isplatilo", komentirala je.

Dodala je da je u ''Životu na vagi'' najzahvalnija na stručnoj podršci koju je imala jer su joj pomogli promijeniti način razmišljanja."Borba s kilogramima jako je teška i najteže je nekako krenuti, ali mi smo svi primjer da se to zaista može. To sigurno možete i vi", poručila je budućim kandidatima koji se žele prijaviti u show.

