Nina Martina iz Života na vagi: 'Grozno je kad se osjećaš izolirano, maltretirano, neprihvaćeno'

Vršnjačko nasilje je ozbiljna tema i zajedno trebamo pokazati djeci koji je pravi put i način za rješavanje problema, ali i izražavanje mišljenja ili stavova. Vršnjačko nasilje može obilježiti djetetov život i ostaviti na njoj ili njemu velike posljedice. Vjerujte mi, grozno je kad se kao dijete osjećaš izolirano, maltretirano, neprihvaćeno i kad počneš prebacivati krivnju na sebe jer jednostavno ne možeš shvatiti zašto te druga djeca ismijavaju i vrijeđaju, a sve što želiš je biti prihvaćen i “normalan” - baš zato budimo glasni zajedno i #nanajjače protiv vršnjačkog nasilja ❤️❤️❤️💪🏻💪🏻💪🏻

