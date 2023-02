Nina Badrić: 'Rastava braka je jako grozna stvar i to je vrlo teško za preživjeti'

Pjevačica Nina Badrić Dan zaljubljenih provela je radno i to na način da je održala koncertu u Beogradu, a prije nastupa odgovarala je na pitanja srpskih medija. Novinari su je, s obzirom na to da je bilo Valentino, pitali o njezinom privatnom životu te se dotakla teme ljubavi, ali i razvoda.

Naime, pjevačica u posljednje vrijeme rijetko govori o svom ljubavnom životu. Iako se u posljednje vrijeme o njezinom privatnom životu ne zna puno, zna se da iza sebe ima jedan brak. Nina je sudbonosno 'da' izgovorila 2006. godine poduzetniku Bernardu Krasniću u zagrebačkoj crkvi Majke Presvete Djevice Remetske.

Svadbena zabava održala se tjedan dana kasnije na poznatoj istarskoj stanciji Meneghetti u blizini Bala. No, ljubavna sreća nije dugo potrajala, pa je Nina krajem 2009. godine otkrila da se razvode zbog nepomirljivih razlika u karakterima i međusobnog nerazumijevanja. Šest mjeseci kasnije dali su si novu šansu za ljubav, no nažalost bezuspješno. Službeni razvod par je dobio 2012. godine.

O svemu tome je Nina i sada govorila za srpski Blic.

- Bila sam u vezi i braku 12 godina i to je već jako davno vrijeme iza mene, to je bio period mog života kojeg se sjećam po više manje lijepim stvarima i ljudi uvijek imaju neke svoje razloge zašto nešto ne uspije. Moram priznati da je rastava braka jako grozna stvar, da je to vrlo teško za preživjeti, da je to jedna trauma za oboje, bez obzira na to kakav je brak bio i uvijek mi bude žao kad pročitam da se dvoje ljudi rastaje, jer sam sama prošla kroz to i znam da je to poprilična jedna muka i da traje dugo - rekla je te potom objasnila značenje fotografija u vjenčanici koje je nedavno objavila na društvenim mrežama.

- Podijelila sam je zbog svoje kume i najbolje prijateljice, zato što je volim i zato što sam proslavila neki naš odnos - objasnila je.

Badrić je kazala i da njenu vjeru u ljubav ovaj događaj nije poljuljao.

- Ja apsolutno vjerujem u ljubav jer nas ljubav ne može razočarati, samo ljudi mogu. To što moj brak nije uspio, ne znači da ništa drugo neće uspjeti i da neće biti još bolje i ono pravo - rekla je te objasnila da danas ljubav smatra prijateljstvom i povjerenjem.

Inače, Nina i Bernard u brak su stupili nakon šest godina veze, a upoznali su se kada je poduzetnik imao 23, a Nina 29 godina. Zaručili su se u Dubrovniku nakon dvije godine veze.

Iako se o njenom privatnom životu ne zna puno, kada je riječ o onom poslovnom je druga priča. Nina marljivo radi te je nominirana i za najprestižniju medijsku nagradu Večernjakovu ružu i to u kategoriji glazbenika godine, a nominaciju je zaslužila sjajnim live albumom 'Perisil Sentimenti' koji je snimala 2021., a publici predstavila prošle godine. Nina je na albumu izvela najljepše pjesme Splitskog festivala, a brojne pozitivne kritike samo su se nizale. Nini ovaj album ima i posebno mjesto u srcu s obzirom na to da je riječ o pjesmama koje su obilježile njen život i za koje je posebno emotivno vezana.

Dodajmo i da je Nina često aktivna na društvenim mrežama te dijeli različite trenutke, a često oduševljava i svojom linijom te modnim odabirima.

