četiri godine kasnije

Nikolina Pišek progovorila o financijskim problemima: Između 2 države bez papira, bez riješenih situacija, bez nasljedstva

29.10.2025.
u 08:00

Dosta žena izjednačava ljubav, brak i financije. Sve to trpaju u istu košaricu i često ne znaju tko vodi taj brod u kojem i ona plovi. Nešto slično se dogodilo i meni'', priznala je Nikolina

Prošlog tjedna, u emisiji MagNet, voditeljica Nikolina Pišek ugostila je cijenjenog profesora matematike i financijskog vlogera Tonija Miluna, kojeg je upitala o uočenim razlikama u financijskoj pismenosti između muškaraca i žena. ''Pa da, ne da je nužno netko slabiji ili bolji, ali žene su opreznije, manje idu u rizičnija investiranja, muškarci idu u rizike'', rekao je on.

''Dosta žena izjednačava ljubav, brak i financije. Sve to trpaju u istu košaricu i često ne znaju tko vodi taj brod u kojem i ona plovi. Nešto slično se dogodilo i meni'', priznala je Nikolina. 'Misliš, prepuste financije mužu?'', upitao ju je Milun. ''Tako je, ja sam klasičan primjer. Ja sam se našla kao udovica i sad sa svim kreditima, bez papira, bez riješenih situacija, bez nasljedstva, četiri godine kasnije ja se nalazim između dvije države, dva sustava i 53 različita šaltera'', priznala je otvoreno. 

''Ženama ću reći: Gledajte Nikolinin primjer i učite iz njenih grešaka, nemojte iz svojih'', poručio je Milun nakon toga, a Nikolina se nasmijala. Nakon iznenadne smrti njenog supruga Vidoja Ristovića, njegov otac Viktor Ristović izjavio je da je cjelokupna imovina registrirana na njegovo ime te da ne namjerava ništa podijeliti s Nikolinom. U međuvremenu, Nikolina je s preminulim suprugom kupila luksuznu vilu u zagrebačkom naselju Šestine, čije je planove uređenja poremetila upravo njegova neočekivana smrt.
Ključne riječi
nasljedstvo financije udovica Nikolina Pišek Toni Milun showbiz

Kupnja