Meri Goldašić pozirala s članom žirija Masterchefa: Nisi se ovako smijao kad sam ti splačine servirala

Bivša natjecateljica showa "Masterchef", a danas poznata influencerica Meri Goldašić na Instagramu je objavila fotografiju s jednim od mentora iz showa Nove TV, Melkiorom Bašićem. Susreli su se na jednom eventu, a Meri se prisjetila dana iz vremena kada se natjecala u showu i napisala je u opisu fotografije: Čovjek koji me nije pustio na audiciji da prođem dalje, a sad sam mu najdraži kandidat Masterchefa ikad (to sam ja zaključila). Nisi se ovako smijao kad sam ti splačine servirala. Duhoviti je opis fotografije s mentorom, a objava sugerira da su odnosi između bivših kandidata i članova žirija ostali srdačni i nakon završetka emisije. Gledatelji su je zapamtili kao natjecateljicu koja je u jela unosila osobne priče i iskustva, često naglašavajući važnost emocije u gastronomiji. Iako nije pobijedila u showu, sudjelovanje u MasterChefu donijelo joj je veliku prepoznatljivost.

Foto: Instagram

Nakon emisije nastavila je graditi kulinarsku karijeru izvan televizije. Aktivna je na društvenim mrežama, gdje dijeli recepte, kulinarske savjete i dijelove svog privatnog i profesionalnog života. Prije mjesec dana javnost je saznala kako se Meri razvodi od supruga Jure. bilo teško priznati samoj sebi da je došao kraj. "Jako teško. Naša je priča bila iskrena, nikad izgrađena na lažnoj slici. Uvijek sam dijelila realne trenutke, i lijepe i teške, naravno, neke sam ipak zadržala i za sebe. Ali priznati sebi kraj ne znači negirati prošlost. Naprotiv, znači poštovati ono što je bilo i svjesno donijeti odluku koja je ispravna. Ono što smo imali bilo je autentično i to će uvijek ostati dio mene", rekla je za Story. Dodala je da se nije bojala osude javnosti.

"Ljudi često vide samo djelić svakodnevice i na temelju toga stvaraju priču. No ja nikad nisam htjela biti ideal bilo kome. Živim stvaran život i uvijek sam pokušavala to prikazati", istaknula je te dodala da ostaju tim kada je u pitanju odgoj djece. "Prošla sam kroz sve faze, od šoka i tuge do prihvaćanja i mira. Naučila sam biti nježnija prema sebi i dopustiti si osjećaje umjesto da ih potiskujem. Danas sam zahvalna na svakom trenutku jer bez toga ne bih bila žena koja sam sada. Naučila sam da sam snažnija nego što sam mislila. Nisam izgubila vjeru u ljubav, u ljude niti u budućnost", zaključila je.