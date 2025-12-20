Ovo je bila posljednja emisija audicija u drugoj sezoni 'The Voice Kidsa'! Evo tko je prošao dalje

Napetost, uzbuđenje, emocije samo je kratki opis svega što se događalo u ovoj emisiji. „Na kraju je bitno samo da se klinci smiju“, možda na najbolji način sve oko audicija opisao je na svoj način Dado Gobac. Prva je na scenu izašla devetogodišnja Lada Krklec iz Krapine i s mnogo šarma i na svoj način izvela pjesmu „Almost There“ (Anika Noni Rose „Princess & Frog). Dobila je ubrzo okrete svih mentora, a izabrala je dalje nastaviti uz Vannu i njezin tim. Zašto je tako odlučila? Kaže da je birala po očima.

Nora Vrandečić obožava gledati nebo i zvijezde, ima 14 godina i dolazi s otoka Brača, iz Pučišća. Igra vaterpolo koji ju je naučio disciplini, a svoj nastup posvetila je pokojnom nonu Jurici koji je kod nje razvio ljubav prema glazbi. „Da sam ja netko“ (Indeksi) bio je njezin izbor i na neki način njezina poruka, a dobila je okret i mjesto u timu mentorice Mie. Korina Uroić ima 12 godina i dolazi iz Varaždina. Svira klavir, išla je u glazbenu školu, no odustala je zbog „pravila“, a za sebe kaže da stvari radi na svoj način. Na svoj način izvela je i pjesmu „In The Stars“ (Benson Boone) i izabrala dalje nastaviti uz Vannu kao mentoricu. Ima 12 godina, dolazi iz Samobora i obožava nogomet. Za njega kažu da je „nježni golman“, a njegovo ime je Martin Letina. Izveo je pjesmu „Uhvati ritam“ (Parni valjak) no nitko od mentora nije se okrenuo, i uz mnogo komplimenata i malih savjeta, zajedničkog nastupa s Markom i Miom za simpatičnog Martina ovdje ovo putovanje završava.

„Studio je malo strašan, lakše je bilo gledati sve ovo na televiziji“, iskreno je rekla trinaestogodišnja Tihana Marković koja dolazi iz Gospića. Za sebe kaže da je pola pjevačica, a pola sportašica. Uspješno igra rukomet, ima tri brata, a obožava pomagati tati u svim poslovima oko kuće. Pomogla mu je napraviti i pečenjarnicu. Glazba ju je naučila da je lijepo biti nježan. Izvela je vrlo emotivno Oliverovu pjesmu „Ti me vodi preko voda“, dobila okrete svih mentora, a dalje nastavlja u Toljinu timu. S otoka Krka dolazi desetogodišnja Franka Žužić koja je za audiciju odabrala pjesmu „Cimet i čaj“ (Mia Dimšić). Mia se i okrenula i u njezinu timu Franka nastavlja ovo putovanje. Inače nastupa s folklorom i obožava pjesme svoje mentorice. Nika Marinović ima 13 godina i dolazi iz Zadra. Trenira sinkronizirano plivanje, znatiželjna je i razigrana i obožava biti na pozornici. Izvela je zahtjevnu pjesmu „Sve smo mogli mi“ (Jadranka Stojaković), no nitko od mentore nije se okrenuo. Imala je veliku potporu publike, dobila komplimente i savjete za budućnost, no ovdje se Nika oprašta od emisije.

Šimun Kečkeš kao dvanaesti odabrani popunio je tim Davora Gopca. Ima 12 godina, bavio se gimnastikom, voli fotografirati i pjevati, a dolazi iz Osijeka. Njegov izbor bila je pjesma „The Monkey Song“ („Jungle Book“). Iz Zagreba na audiciju stigla je osmogodišnja Maša Palić. Svojom izvedbom pjesme „Dobro jutro“ („Vlak u snijegu“), oduševila je publiku, dobila okrete mentora, a dalje nastavlja uz Marka Tolju koji s njom popunjava svoj tim. Mia Staraj ima 13 godina i dolazi iz Lovrana. Obožava mamu i tatu koji su joj velika potpora u njezinoj ljubavi prema glazbi. Kaže da ne bi mogla živjeti gdje nema mora. Njezina izvedba pjesme „O Holy Night“ donijela joj je okret i mjesto u timu kod mentorice Vanne. Nakon njezina nastupa ostala su još samo dva slobodna mjesta. Mia Jovanović pjeva u zboru, zovu je Zlatokosa, a uz glazbu obožava konje koji su je mnogo toga naučili i kojima katkad pjeva kako bi se zbližila s njima. Mia ima 12 godina i dolazi iz Donjeg Zagona, a svojom izvedbom pjesme „I See The Light“ (Mandy Moore & Zachary Levi) popunila je tim mentorice Mije.

Ivan Prica ima 13 godina dolazi iz Dramlja, obožava jezike kojih govori nekoliko. Velika ljubav mu je i glazba. Publiku je osvojio svojom izvedbom pjesme „Delilah“ (Tom Jones), no nije dobio okret Vanne koja još jedina ima jedno mjesto u timu. Mnoge komplimente dobio je na svoj nastup, no ovdje se oprašta od emisije. Vannin tim popunila je dvanaestogodišnja Jana Kreš koja je izvela pjesmu „Sve dok sanjaš“(Franka Batelić). Dolazi iz Svetog Ilije, a mnogobrojna obitelj joj je golema podrška. Za kraj emisije mentori zajedno s vokalnim trenerima koji će „upjevavati“ njihove timove i pomagati im u sljedećim fazama emisije izveli su jedan blagdanski medley i na taj način svima zaželjeli sretan Božić. Reprizu večerašnje emisije možete pogledati u nedjelju, 21. prosinca, u 17.20 na Prvom programu HRT-a. Na društvenim mrežama (Facebooku, Instagramu, TikToku), službenom YouTube kanalu i internetskoj stranici možete saznati što se sve događa iza kamera. Prva emisija „troboja“ na rasporedu je iduće subote, 27. prosinca, na HRT1.