Novi uspjeh

Gotovo je! Svi koncerti Thompsonove dvoranske turneje rasprodani!

28.10.2025.
u 15:25

Turneja počinje 21. studenoga u dvorani Gradski vrt u Osijeku, nastavlja se 7. prosinca u Areni Varaždin, potom 12. prosinca u dvorani Krešimira Ćosića (Višnjik) u Zadru, a završava 27. prosinca u Areni Zagreb

Marko Perković Thompson najavio je veliku dvoransku turneju koja do kraja godine obuhvaća 4 hrvatska grada, a sve ulaznice koje su puštene danas u 12 sati su već rasprodane.

Turneja počinje 21. studenoga u dvorani Gradski vrt u Osijeku, nastavlja se 7. prosinca u Areni Varaždin, potom 12. prosinca u dvorani Krešimira Ćosića (Višnjik) u Zadru, a završava 27. prosinca u Areni Zagreb.

Thompsonova glazba godinama puni dvorane i stadione diljem Hrvatske i inozemstva, a publiku i ovoga puta očekuju nezaboravni koncerti ispunjeni emocijom, snagom i domoljubnim duhom. Nakon velikih spektakala na Hipodromu u Zagrebu i u Sinju, Thompson se vraća u dvorane, gdje će publika moći doživjeti njegov nastup u intimnijem, ali jednako moćnom ozračju.

Njegov posljednji studijski album Hodočasnik, objavljen u lipnju 2025., označio je povratak na glazbenu scenu nakon više od desetljeća. Kao najava albuma objavljeno je nekoliko singlova koji su odmah privukli veliku pozornost publike – Ako ne znaš šta je bilo, Devedeset neke, Slike Bleiburga, Oluja, Preskočena crta, Kralj Tomislav i Nepročitano pismo.

Publika će na ovoj turneji moći uživati u najvećim Thompsonovim hitovima te u modernoj produkciji koja donosi novu dimenziju njegovih koncerata.

S obzirom na to da su sve ulaznice rasprodane, organizatori zahvaljuju publici na velikom interesu i podršci.

FE
felis29
15:42 28.10.2025.

Tomasevic je veliki promotor MPT. Poslije njegovog nastupa prodaja karata išla je brzinom Rafala . Nadam se da su brojni glasači stranke Mizemo uspjeli kupiti karte za koncert

Avatar Carbonado
Carbonado
16:06 28.10.2025.

Ljudima fali nacionalnog ponosa. Godinama se kroz sve sfere javnog života promiče ritualno posramljivanje svega hrvatskog. I svima je toga dosta. Načeli su priču vatreni od 2018 pa dalje, poslije i rukometaši a sada MPT nakon godina bolesnih zabrana, skidanja pjesama iz etera radio postaja i sl. apsolutno vlada hrvatskom glazbenom scenom. Pomogle su u promociji i zabrane drugara Možemovaca, proletera SDP-ovaca te meketanje razno raznih Pusića, Teršelića i sličnih... Lavovski posao je odrađen. I još ga odrađuju ovi kojima se priviđaju imaginarni ustaše. Hvala im svima!!!

DP
Drug Pajdaš
15:51 28.10.2025.

Kad će se u prodaju pustiti karte za drugi koncert u Zagrebu?

Kupnja