Gotovo je! Svi koncerti Thompsonove dvoranske turneje rasprodani!

Marko Perković Thompson najavio je veliku dvoransku turneju koja do kraja godine obuhvaća 4 hrvatska grada, a sve ulaznice koje su puštene danas u 12 sati su već rasprodane.



Turneja počinje 21. studenoga u dvorani Gradski vrt u Osijeku, nastavlja se 7. prosinca u Areni Varaždin, potom 12. prosinca u dvorani Krešimira Ćosića (Višnjik) u Zadru, a završava 27. prosinca u Areni Zagreb.

VEZANI ČLANCI





Thompsonova glazba godinama puni dvorane i stadione diljem Hrvatske i inozemstva, a publiku i ovoga puta očekuju nezaboravni koncerti ispunjeni emocijom, snagom i domoljubnim duhom. Nakon velikih spektakala na Hipodromu u Zagrebu i u Sinju, Thompson se vraća u dvorane, gdje će publika moći doživjeti njegov nastup u intimnijem, ali jednako moćnom ozračju.



Njegov posljednji studijski album Hodočasnik, objavljen u lipnju 2025., označio je povratak na glazbenu scenu nakon više od desetljeća. Kao najava albuma objavljeno je nekoliko singlova koji su odmah privukli veliku pozornost publike – Ako ne znaš šta je bilo, Devedeset neke, Slike Bleiburga, Oluja, Preskočena crta, Kralj Tomislav i Nepročitano pismo.



Publika će na ovoj turneji moći uživati u najvećim Thompsonovim hitovima te u modernoj produkciji koja donosi novu dimenziju njegovih koncerata.



S obzirom na to da su sve ulaznice rasprodane, organizatori zahvaljuju publici na velikom interesu i podršci.