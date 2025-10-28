VIDEO Zgodna kći Mislava Togonala objavila preslatki video s tatom, sudjelovali su u popularnom TikTok trendu

Kći voditelja 'Otvorenog', Mislava Togonala (52), 21-godišnja Dora na TikToku je objavila video s tatom. Preslatki video oca i kćeri dio je trenda u kojem dvije osobe okrenute leđima pjevaju spoj pjesama 'What's Up' benda 4 Non Blondes i 'Bees in the Trap' reperice Nicki Minaj. U trendu su do sad sudjelovale brojne poznate osobe kao što su Kylie Jenner i Khloe Kardashian, Jennifer Lopez te brojni drugi. Dora ima i sestru blizanku, te još jednu sestru koja je godinu dana starija od njih. - Bog je rekao copy/paste - napisala je uz objavu zgodna Dora.

U životnom intervjuu za Večernji list početkom godine, voditelj se osvrnuo na život s kćerima.

- Roditeljstvo je bilo moja ultimativna ambicija. Danas su moje tri kćeri velike i pametne. Tena studira psihologiju, Dora komunikologiju, Marija sociologiju. One su mi podrška i uzdanica - rekao je i dodao: - Živim s kćerima u stanu u Zagrebu. Perem, peglam, kuham, ratujem s njima oko pospremanja sobe. Kao, nešto kukam, a u stvari uživam u svim tim ulogama i strahujem od dana kada će se osamostaliti. Socijalni život mi se svodi na odlazak u kino s mojom Ivanom i rijetke trenutke kada uspijemo pobjeći negdje u prirodu, na rijeku.

Mislav je ove godine proslavio 30 godina rada na HRT-u. - Prije nekoliko mjeseci stavio sam kvačicu na 30 godina na HRT-u. Od tog prvog zadatka i reporterskog javljanja s Hipodroma dočeka pape Ivana Pavla II. do danas, profesionalni život mi se čini kao jedan veliki roller coaster. Vlak smrti u kojem je stres svakodnevna pojava. Sjećam se emisija koje sam rušio dva sata prije emitiranja da bih u tih 120 minuta morao osmisliti novu, naći goste, ući u studio i voditi je. Poput onog "Otvorenog" kada je ubijen Ivo Pukanić. Tada reagiraš instinktivno i nadaš se najboljem. Takve improvizacije obično postanu legendarne. Samo, takva razina stresa ostavlja traga na čovjeku".