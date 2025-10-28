VIDEO Zgodna kći Mislava Togonala objavila preslatki video s tatom, sudjelovali su u popularnom TikTok trendu

Naši Portali
VL
Autor
Vecernji.hr
28.10.2025.
u 15:03

Preslatki video oca i kćeri dio je trenda u kojem dvije osobe okrenute leđima pjevaju spoj pjesama 'What's Up' benda 4 Non Blondes i 'Bees in the Trap' reperice Nicki Minaj

Kći voditelja 'Otvorenog',  Mislava Togonala (52), 21-godišnja Dora na TikToku je objavila video s tatom. Preslatki video oca i kćeri dio je trenda u kojem dvije osobe okrenute leđima pjevaju spoj pjesama 'What's Up' benda 4 Non Blondes i 'Bees in the Trap' reperice Nicki Minaj. U trendu su do sad sudjelovale brojne poznate osobe kao što su Kylie Jenner i Khloe Kardashian, Jennifer Lopez te brojni drugi. Dora ima i sestru blizanku, te još jednu sestru koja je godinu dana starija od njih. - Bog je rekao copy/paste - napisala je uz objavu zgodna Dora.

@doratogonal7 Da cujem otkud vam je poznat moj tata #fyp #daddaughter #trend ♬ original sound - dj auxlord

U životnom intervjuu za Večernji list početkom godine, voditelj se osvrnuo na život s kćerima. 
- Roditeljstvo je bilo moja ultimativna ambicija. Danas su moje tri kćeri velike i pametne. Tena studira psihologiju, Dora komunikologiju, Marija sociologiju. One su mi podrška i uzdanica - rekao je i dodao: - Živim s kćerima u stanu u Zagrebu. Perem, peglam, kuham, ratujem s njima oko pospremanja sobe. Kao, nešto kukam, a u stvari uživam u svim tim ulogama i strahujem od dana kada će se osamostaliti. Socijalni život mi se svodi na odlazak u kino s mojom Ivanom i rijetke trenutke kada uspijemo pobjeći negdje u prirodu, na rijeku.

Mislav je ove godine proslavio 30 godina rada na HRT-u.  - Prije nekoliko mjeseci stavio sam kvačicu na 30 godina na HRT-u. Od tog prvog zadatka i reporterskog javljanja s Hipodroma dočeka pape Ivana Pavla II. do danas, profesionalni život mi se čini kao jedan veliki roller coaster. Vlak smrti u kojem je stres svakodnevna pojava. Sjećam se emisija koje sam rušio dva sata prije emitiranja da bih u tih 120 minuta morao osmisliti novu, naći goste, ući u studio i voditi je. Poput onog "Otvorenog" kada je ubijen Ivo Pukanić. Tada reagiraš instinktivno i nadaš se najboljem. Takve improvizacije obično postanu legendarne. Samo, takva razina stresa ostavlja traga na čovjeku".

FOTO Naša poznata voditeljica zaplakala je kad je ispred crkve ugledala svog budućeg supruga
Ključne riječi
kćer obitelj Tik Tok trend Mislav Togonal HRT showbiz

