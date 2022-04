Nika Turković: 'Berlin je nekako spoj najboljih stvari koje volim kod kuće i nekih novih sadržaja'

Pjevačica Nika Turković često je aktivna na Instagramu, a jedna od fotografija koja je privukla posebnu pozornost je i ona na kojoj se ističe promjena lokacije. Fotografija na kojoj Nika uživa na suncu između stupova snimljena je u njemačkoj prijestolnici, Berlinu. "Hi Berlin", napisala je pored te objave te dodala njemačku zastavu. Upravo ova objava potaknula nas je da se javimo Niki te je pitamo kako se provela u Berlinu.

Pjevačica je za početak otkrila da joj ovo nije bio prvi posjet ovom gradu, te da se i ne sjeća kad je prvi put bila u Berlinu. - Kad sam bila mala, posjetila sam Berlin jednom, ali nekako u prolazu, tako da ga nisam uopće doživjela - priča nam, a zatim otkriva i kako se ovaj put odlučila za posjet. - Otkad mi se prijateljica tamo preselila, jako sam htjela ponovno posjetiti i istražiti grad kako treba, stoga mi je jako drago da mi se za to pružila prilika i da sam u ovim okolnostima ipak mogla putovati - ispričala je Nika. Putovala je sredinom veljače, u vrijeme kada je njezina prijateljica imala rođendan. Išla je na četiri dana, i to sama. Kaže kako inače voli putovati u društvu, ali je za ovaj put odlučila da je ovako bolje. Ionako je odsjela kod prijateljice, za koju je istaknula da joj je jedna od najboljih te da se znaju već sedam godina. - Ona se tamo preselila prošle godine zbog fakulteta, pa je bilo vrijeme da ju posjetim u njenom novom domu – rekla je.

Glavni grad Njemačke poznat je po brojnim arhitektonskim spomenicima, a posebno se ističu Brandenburška vrata, katedrala Berliner Dom, zgrada parlamenta, odnosno Reichstag, gradska vijećnica, Državna opera, Olimpijski stadion, mnogi dvorci… Tu su još i brojni muzeji, kazališta i galerije, jer je Berlin i kulturno središte. Nika nam je otkrila da je obišla Brandenburška vrata, Reichstag, Berliner Dom te da je se arhitektura najviše i dojmila. - Sve što sam vidjela baš mi je impresivno, uključujući i obične zgrade u centru grada. Također mi je prekrasan dio grada oko rijeke, glavni kolodvor koji je ekstra moderan, ali nekako se savršeno uklapa. Cijeli grad mi je baš sjeo - prisjetila se pjevačica putovanja te opisala doživljaje. Imala je osjećaj kao da je kod kuće.

Foto: Privatna arhiva - U meni to izazivaju rijetki gradovi, posebno jer sam dugo i živjela vani, pa nekako najviše cijenim svoj Zagreb i znam da mi je upravo taj grad 'dom'. No eto, Berlin je nekako spoj najboljih stvari koje volim kod kuće i nekih novih, modernih i zanimljivih sadržaja - opisuje. Dodala je i da bi se voljela vratiti, ali na malo duže razdoblje. Posebno bi se rado vratila i zbog jednog drugog razloga.

Naime, poseban dojam na pjevačicu ostavila je hrana. - Mogu reći da sam jela najbolju hranu koju sam ikad probala. Mislim da bih se zbog humusa u Monkey Baru ili tacosa u Taqueria el Oso, vratila 100 posto - istaknula je te dodala i da se odlično zabavila na rođendanskom slavlju.

Foto: Privatna arhiva Niku smo pitali i za neke savjete za sve osobe koje planiraju turistički posjet Berlinu.

- Mislim da je bitno samo istražiti sve što vas zanima ako nemate tamo nekog svog da vas vodi okolo. Grad je velik i ima mnogo toga, pa je to najvažnije - odgovorila je te istaknula i da je važno napraviti rezervacije unaprijed u svim restoranima. Dodala je da je važno pogledati i kakve se vremenske prilike prognoziraju za razdoblje kad se namjerava putovati. - Ja sam navodno imala najbolje vrijeme u cijelom zimskom periodu, što je sigurno utjecalo na to da mi je putovanje bilo puno ljepše i ugodnije - kaže.

Kako je Nika putovala za vrijeme pandemije, restrikcijske mjere su bile na snazi, no ona ističe da ih joj nisu bile naročito otežavajuće. - Sve je to nekako slično i normalno, pa sam navikla - opisala je te istaknula da putovanje u Berlin nije zahtijevalo ništa više nego ostala putovanja.

- Manje je komplicirano nego put u London, primjerice. No, ono što je u Berlinu drugačije jest da je za ulazak u svaki dućan, svaki restoran ili svako javno zatvoreno mjesto, bilo potrebno priložiti Covid potvrdu i osobnu iskaznicu. Tako da nema shoppinga ili ručka bez toga. Taj dio je drukčiji i možda malo kompliciraniji, ali sam za dva dana već i to nekako usvojila kao normalno - prisjeća se. Nika ne bi rekla da je zbog restrikcijskih mjera morala preskočiti neke planove. - Možda sam prekratko bila, pa jednostavno nisam previše toga što bi se moglo preskočiti, ni planirala - objasnila je.

Foto: Privatna arhiva Ispričala nam je da i inače obožava putovati te da je tek sada, kada je ponovno krenula s putovanjima, shvatila koliko joj je to nedostajalo. - Uspomene koje sam stvorila na putovanjima su mi neke od najdražih u životu - ističe. Otkrila je i kako se organizira kad putuje te koliko vremena prije puta počinje s planiranjem i detaljnijim istraživanjem lokacija i atrakcija u mjesto gdje dolazi.

- Ukoliko idem na novo mjesto sama ili s nekim, a nismo tamo prethodno bili, onda se definitivno pripremam bolje - ističe te dodaje da je drugačije kada ide na neko poznato mjesto ili kod nekog svog, za koga zna da će je voditi i pokazati joj sve najbolje i najzanimljivije.

- Kad je priprema u pitanju, stvarno napravim istraživanje, odaberem najzanimljivije sadržaje, ispitam sve koji su to mjesto posjetili za preporuke i slično. Ovisno o veličini samog putovanja, uzmem si par tjedana da sve pripremim - opisala je.

Otkrila je i da bi jako voljela ići u Amsterdam, ali i ponovno posjetiti New York. Na njezinoj listi želja za buduća putovanja nalaze se i Meksiko i Maldivi.

- Cijeli svijet nudi nešto, pa se nekako nadam da ću ga bar djelomično moći istražiti - kaže. Osvrnula se i na svoja prošla putovanja te otkrila koje joj je od njih ostalo u posebno lijepom sjećanju.

- Kad sam bila mala, puno sam putovala, pa sam stvarno obišla dosta toga, no izdvojila bih Australiju i Novi Zeland kao neke od meni omiljenih država. Jednostavno me ta različitost jako impresionirala; način na koji rade stvari, kako se brinu o prirodi, kakva su im pravila i što rade, pa i hrana, kultura, glazba. Priroda me tamo baš posebno impresionirala, pa mislim da ću te uspomene zauvijek čuvati – ispričala je što joj je tako posebno u ovim zemljama.

Poznatu ljubiteljicu putovanja pitali smo i kakve planove ima u budućnosti te koju lokaciju bira sljedeću, tko će joj praviti društvo i kada. - Zasad samo planiram svoje ljetno putovanje na Vis, s dečkom i prijateljima, pa se tome najviše veselim - priznaje.

Pandemija i restrikcijske mjere posebno su pogodile ljubitelje putovanja, a mlada glazbenica opisala je kako se sve odrazilo na njezine planove.

- Nažalost, morali smo otkazati jedno veliko putovanje kojem smo se jako veselili, pa još uvijek zbog toga malo žalimo, ali to su samo neke prilagodbe koje su u tom trenutku bile potrebne i neizbježne. Kad se sve polako vrati, sigurna sam da ćemo moći ponovno putovati kao prije - zaključila je.

