Nižu se komentari! Ivana Knoll raspametila pratitelje vrućim videom u toplesu: 'Savršena'

Nakon Svjetskog prvenstva u nogometu održanog 2018. godine u Rusiji Ivana Knoll dobila je titulu najljepše navijačice naših vatrenih, a obožavatelje kojih je na Instagramu preko 500 tisuća redovito razveseli izazovnim izdanjima.

Posljednjih dana Ivana boravi u Americi, točnije u Los Angelesu gdje je posjetila jedan od najpoznatijih svjetskih festivala- Coachella, gdje je uživala u nastupima poznatih glazbenika.

Pratitelje je sada oduševila novom objavom, snimkom na kojoj u toplesu leži u krevetu, a nisu izostali ni brojni komplimenti.

''Wow'', ''Savršena'', ''Kakvo tijelo'', ''Kako uživaš'', ''Odlična'', ''Divna'', samo je dio komentara.

Inače, Knoll posljednje vrijeme sve se češće javlja iz inozemstva gdje počinje ostvarivati kontakte s novim klijentima te graditi svoj posao i izvan Hrvatske. Ivana ima svoj modni brend u kojem je osmislila kupaće kostime, a žao joj je što se posao na društvenim mrežama još uvijek kod nas ne priznaje kao ozbiljan posao.

– Kod nas sve to zaostaje. Prvo, ljudi to neće ni priznati to kao posao jer misle da je to samo naslikavanje, izvor novca u nemoralu. To je daleko od istine, ja sam otvorila obrt zbog toga, moji glavni prihodi, uz moj modni brend, upravo su moje društvene mreže. Imam puno suradnji, s nekim brendovima imam i višegodišnje ugovore. Za sve to je trebalo jako puno odricanja, truda i ulaganja tijekom godina – rekla je Ivana za 24 sata, a potom se osvrnula i na objavljiva je seksepilnih fotografija na društvenim mrežama.

– Kod nas je problem isto tako što smo vrlo konzervativna zemlja u kojoj je i dan-danas neprihvaćeno slikati se u rublju i kupaćim kostimima, a kako biste to kupili ako ne vidite kako to na tijelu stoji – poručila je Knoll.

