Nagrađivanu hrvatsku akademsku glumicu Dariju Knez Rukavinu više nemamo prilike gledati na televizijskim ekranima. Ipak, mnogi je se sjećaju iz domaćih serija ''Bitange i princeze'', ''Dobre namjere'', ''Bumerang'', ''Leti, leti'', ''Provodi i sprovodi'', ''Počivali u miru'', a vodila je i prvu sezonu hrvatskog ''Big Brothera''.

Rođena Šibenčanka djetinjstvo i formativne godine provela je u Zagrebu, gdje 1996. upisuje studij glume na Akademiji dramske umjetnosti. Već na drugoj godini studija kod Darije prevladava ljubav prema kazalištu te ostvaruje brojne suradnje s različitim hrvatskim kazalištima. Godine 2006. konačno se skrasila u Gradskom kazalištu Trešnja. Kada je postala stalna članica tamošnjeg glumačkog ansambla, potpuno se posvetila kazališnom angažmanu.

Nestala je s TV-a! Vodila je prvi Big Brother, glumila u 'Bitangama i princezama', a evo što danas radi

Naime, najviše voli raditi na dječjim predstavama i posuđivati glas u crtićima. Daria ne govori često o privatnom životu, ali poznato je da je godinama bila u vezi s kolegom Hrvojem Klobučarom. Ipak, veza nije opstala, a ona se zaljubila u redatelja Tomislava Rukavinu za vrijeme snimanja serije ''Bumerang'' te se za njega tajno udala.

O svadbi nisu obavijestili ni najbliže prijatelje, samo su im poslali poruku nakon sklapanja braka. Postali su roditelji dvije djevojčice kojima žele prenijeti ljubav prema umjetnosti. Nedavno smo imali priliku vidjeti Dariju u kazališnoj predstavi "Dražen", koja prikazuje život legendarnog košarkaša Dražena Petrovića. U toj predstavi, Darija tumači ulogu Draženovе majke, Biserke. Tijekom razgovora za Net.hr, Darija je istaknula da joj je trenutačno kazalište u središtu pažnje, no da je otvorena i za druge glumačke i snimateljske projekte koji joj se ponude.

"Uz poneko snimanje, najviše sam posvećena teatru. Imamo predstave u Trešnji koje su svakodnevno rasprodane i publika je puna djece, njihova lica govore sve i to me ispunjava." Darija se osvrnula i na svoj voditeljski angažman. Pojasnila je da nije napustila taj aspekt svoje karijere, već pažljivo odabire projekte koji se uklapaju u njenu trenutnu životnu fazu. ''Volim taj posao i duboko ga poštujem. Uvijek me zanimaju projekti u kojima se može spojiti gluma i vođenje. Reality formati poput 'Big Brothera' me ne ispunjavaju, ali to ne znači da ne bih prihvatila druge voditeljske angažmane'', objasnila je.