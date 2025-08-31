Naši Portali
DUGO SE PROTIVILA

Đokovićeva majka promijenila je vjeru: Roditelji me nisu učili da vjerujem u Boga, nismo slavili Uskrs ili Božić

Beograd: Novak Đoković srušio rekord, 311. tjedana je na prvom mjestu ATP ljestvice
Foto: Antonio Ahel
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
31.08.2025.
u 08:00

Dijani su roditelji usadili ljubav prema sportu i obitelji, što je prenijela i na svoju djecu. Rat i financijska situacija bili su joj velika prepreka pri ostvarenju ciljeva, no uvijek je sinu bila golema podrška.

Dijana Đoković majka je najboljeg tenisača svijeta Novaka Đokovića, podrijetlom je iz okolice Vinkovaca odakle je njezin otac Zdenko Žagar. Novakov djed izjavio je kako je po nacionalnosti Hrvat jer se uvijek tako i osjećao. Trenutno Žagar živi u beogradskom kvartu Čukarica.  Srpski mediji pisali su kako Dijana dolazi iz vojne obitelji, gdje su postojala stroga pravila, a jednom prilikom je istaknula da im je bila važno da se školuje. Dijani su roditelji usadili ljubav prema sportu i obitelji, što je prenijela i na svoju djecu. Rat i financijska situacija bili su joj velika prepreka pri ostvarenju ciljeva, no uvijek je sinu bila golema podrška. Tako je zbog obitelji odlučila promijeniti i vjeru

- Moji roditelji jesu katolici, ali su ih partija i komunizam odgajali. Izjašnjavali su se kao Jugoslaveni. Mene nisu učili odmalena da ja vjerujem u Boga, niti smo slavili Uskrs ili Božić. Onda to nisam mogla ni na djecu prenijeti, jer ni ja nisam imala, bit ću iskrena. U Srđanovoj obitelji opet nisu isto bili kršteni, jer nisu smjeli - kazala je Dijana za Kurir.

A onda su po želji Srđanove mame organizirali zajedničko krštenje. - Pokojna Srđanova majka Stanka, koja je imala jako tešku bolest - rak kostiju, pred kraj života je rekla da bi voljela krstiti djecu prije nego što umre. I ja sam se pitala kako da se krstim, kada su moji porijeklom katolici. Nisam bila krštena u katoličkoj crkvi, ali porijeklo vučem, iako sam odrasla i živim u Srbiji cijeli život - objašnjava.

FOTO Prepoznajete li ovu bivšu HRT-ovu voditeljicu? Gledatelji i danas žale za njenim odlaskom, a evo čime se bavi
Beograd: Novak Đoković srušio rekord, 311. tjedana je na prvom mjestu ATP ljestvice
1/89

Kako su je sve više pritiskali, ona je sve više odbijala, no sve se promijenilo nakon što je rodila sina Marka. Godine 1992. odlučila se krstiti, te je tada krstila i svoju djecu.  - U jednom trenutku mi prilazi svećenik i sad ja treba da kažem svoje ime. Kada sam izgovorila Dijana, on me onako pogleda i kaže ne može, nije pravoslavno, već rimokatoličko. Vrtio se tri kruga oko oltara i vrati se i pita što da radimo. Opet se prošeta tri kruga oko oltara i ja se sjetim da kod katolika postoji krsno i građansko ime. I kažem mu mogu li da zadržim moje ime, volim ga, a vi meni dajte crkveno ime. I on pristane. U odluci oko crkvenog imena pomogao joj je i suprug Srđan, a Dijana danas nosi i staro srpsko ime Milica.

Taylor Swift postaje hrvatska snaha: Evo kako ju je zaprosio Travis Kelce
22
224
08:40 31.08.2025.

Pa ako nisi učen da vjeruješ i ako i ako doma niste slavili blagdane, zašto je onda uopće mijenjala vjeru? Što je to u stvari mijenjala?

BP
Besposlen pop
08:43 31.08.2025.

Tolerantna obitelj su ti Đokovići! Godinama su prisiljavali Dijanu da se krsti u pravoslavnoj crkvi iako ni sami nisu bili kršteni, jer -pazi sad - “nisu smjeli”

KA
kajbiti
09:54 31.08.2025.

Joj naporni ste, sa njim ,mamom i njihovom vjerom. Koga briga? Sinner nam je također susjed, a nemamo pojma tko mu je mama.

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Učitaj još