ODUŠEVILA PUBLIKU

Nena na koncertu u Zagrebu pokazala zašto je jedna od najvećih pop zvijezda 80-ih

Autor
Samir Milla
03.10.2025.
u 23:57

Nevjerojatna je činjenica da Nena ima 65 godina, a izgledom i energijom podsjetila je na dane kada je prije 40 godina vladala top listama

Njemačka pjevačica Nena Kerner nastupila je večeras sa svojim bendom u prepunoj Tvornici kulture u Zagrebu. Koncert je za mnoge bio podsjetnik na osamdesete, kada su se njeni posteri skupljali iz tinejdžerskih časopisa i kada je "99 Luftballons" bila obavezna pjesma svake zabave. Publiku su činile mahom generacije koje su odrasle uz njene hitove, no moglo se vidjeti i mlađe obožavatelje koji su pjesme upoznali preko roditelja ili iz ponovnih izdanja na radiju i internetu. Nevjerojatna je činjenica da Nena ima 65 godina, a izgledom i energijom podsjetila je na dane kada je prije 40 godina vladala top listama. Premda su danas u njenom bendu većinom mlađi glazbenici, zvuk na zagrebačkom koncertu bio je fascinantan, a produkcija među najboljima posljednjih godina u Tvornici.

Koncert je otvorila pjesmom "Liebe ist", a ubrzo su uslijedili rani hitovi poput "Nur geträumt" i "Willst du mit mir gehen", koji su već na početku probudili prvu veliku reakciju publike. U nastavku je slijedio miks pjesama iz različitih faza karijere – od "Rette mich" i "Wunder gescheh’n" do novijih materijala poput "Genau jetzt". Središnji dio koncerta donio je mirnije tonove s pjesmom "In meinem Leben", dok je završnica bila rezervirana za najveće hitove.

Obrada Ramonesa "Blitzkrieg Bop", "Leuchtturm" i "99 Luftballons" pretvorili su Tvornicu u zajednički zbor, a publika je gotovo u cijelosti otpjevala i završni bis "Irgendwie, irgendwo, irgendwann". Možda su neki mislili kako je Nena "pjevačica od samo jednog hita", no večerašnjim koncertom u Tvornici pokazala je da je puno više od "one hit wondera". Njenu karizmu danas ima malo koja pjevačica. 

FOTO Hana Huljić objavila fotografiju u elegantnom kupaćem kostimu: Prava ljepotica
