Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ULAZNICE SU U PRODAJI

Veliki povratak Marka Kutlić, 8. ožujka 2026. nastupit će u Tvornici kulture

Foto: Promo
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
29.09.2025.
u 15:57

Marko je otišao na skoro dvije godine kako bi se posvetio samoj srži glazbe, pronalasku sebe i odgovora koje je tražio

Nakon skoro dvije godine glazbenik Marko Kutlić vraća se na pozornicu kultnog prostora Tvornice Kulture da ispriča svoju priču na način kroz koji najbolje dopire do ljudi- kroz svoju glazbu! Povodom 08. Marta poznati glazbenik održat će veliki koncert u Tvornici Kulture u Zagrebu! Marko Kutlić jedan je od naših najprepoznatljivijih i najtalentiranijih glazbenika ove generacije. Iza sebe ima brojne festivalske nagrade, koncerte i niz hitova, zbog čega je njegov odlazak sa glazbene scene mnoge iznenadio.

Marko je otišao na skoro dvije godine kako bi se posvetio samoj srži glazbe, pronalasku sebe i odgovora koje je tražio. Prije odlaska na svoj put Marko je 23.11.2023. u Tvornici Kulture održao najveći koncert u svojoj dosadašnjoj karijeri gdje je 1200 ljudi u sav glas pjevalo njegove najpoznatije pjesme i nakon toga se povukao iz svijeta showbiza. Sada je vrijeme za povratak u pomalo drugačijem ruhu! Ulaznice su u prodaji preko sustava Entrio. Ulaznice potražite ovdje.
Ključne riječi
showbiz Tvornica Kulture Marko Kutlić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Gabrijela Žalac došla na sud zbog sklapanja nagodbe s USKOK-om
20
NEKOĆ MOĆNA MINISTRICA

Evo kakav jelovnik očekuje Gabrijelu Žalac u zatvoru. Ranije je od državnog novca sebi platila i proslavu rođendana

Kontaktirali smo Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije s upitima kakvi obroci mogu očekivati Gabrijelu Žalac u kaznionici, što se na jelovnicima nalazi, uključujući informacije o tome mijenjaju li se jelovnici tijekom blagdana poput Božića i sl. Također, zanimalo nas je postoji li razlika u jelovnicima za žensku kaznionicu u Požegi u odnosu na ostale kaznionice. Uz to, upitali smo i imaju li zatvorenici pravo naručivati hranu izvana te, ako imaju, kako se provodi kontrola da bi se spriječilo krijumčarenje nelegalnih stvari.

Učitaj još