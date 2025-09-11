Nećete vjerovati što gledaju na Netflixu! Princ Harry priznao da supruga i on obožavaju ovaj reality show

Princ Harry dao je rijedak uvid u svakodnevicu sa suprugom Meghan Markle tijekom nedavnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu. Na dodjeli nagrada WellChild u Londonu, vojvoda od Sussexa otkrio je koje serije par voli pratiti na Netflixu, a jedan je naslov posebno iznenadio okupljene, prenosi People.

U razgovoru s 13-godišnjom Grace Tutt, dobitnicom Posebnog priznanja, Harry je na njezino pitanje o preporukama za gledanje otkrio što on i 44-godišnja Meghan prate u svom domu u Montecitu. Par, koji zajedno odgaja sina Archieja (6) i kćer Lilibet (4), očito uživa u šarolikom televizijskom sadržaju. Na njihovoj se listi našao politički triler Hostage, ali i – na iznenađenje mnogih – popularni reality show o spojevima Love Is Blind.

Podsjetimo, Meghan vodi i vlastitu emisiju na Netflixu, With Love, Meghan, koja je već došla do druge sezone, a nedavno je s Harryjem produžila višegodišnji ugovor s platformom.

Tijekom svečanosti, koja slavi hrabrost teško bolesne djece, princ je pokazao svoj prepoznatljivi smisao za humor. U razgovoru sa 17-godišnjim Declanom Bitmeadom, dobitnikom nagrade za inspirativnu mladu osobu, našalio se kada je saznao da Declan ima mlađeg brata: "Izluđuje li te?" upitao je. Kad mu je mladić odgovorio da se dobro slažu, Harry se nasmijao i dodao: "Znate kako je to s braćom i sestrama."

Declan, koji je zbog rijetke reakcije na liječenje ostao trajno bez vida, nasmijao se i Harryjevoj šali na vlastiti račun: "Ćelav sam i riđ, a najgore je to što imam riđu bradu – pomislite samo, uf." Na kraju događaja, vojvoda od Sussexa naglasio je koliko ga djeca, s kojima se ondje susreo, nadahnjuju: "Godinama govorim da još uvijek nosim dijete u sebi – a vjerujem da svi mi to činimo. Upravo boravak među ovom djecom to iz mene izvuče. Od svih njihovih kvaliteta, bez sumnje, njihova otpornost je ona koja se najviše ističe", zakljlučio je.