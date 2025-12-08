Naši Portali
Slobodna kao mačka

Zdenka Kovačiček: U knjizi prozivam neke kolege koji su me doslovno prevarili ili, bolje reći, iskoristili

Zagreb: Pjevačica Zdenka Kovačiček
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
08.12.2025.
u 19:00

S pet godina je krenula glumiti i pjevati, s 13 godina je doživjela tinejdžersku slavu kao Duo Hani, nakon koje je uslijedila europska turneja sa svjetski poznatim zvijezdama

Slobodna kao mačka autobiografija je neponovljive Zdenke Kovačiček u kojoj je ova glazbenica čija karijera traje više od 65 godina, opisala neke zanimljive trenutke iz svoje prošlosti, pisala je o svojim pjesmama i nastupima i bila je pri tome jako iskrena i htjela je dočarati čitateljima  - Pisala sam o događajima za koje sam smatrala da su zanimljivi iz mog profesionalnog života jer ljudi imaju krivu predodžbu o životu estradnih zvijezda. Sve to izgleda bajkovito, glamurozno, a nije baš tako. Ima tu i razočaranja, praznina, teških trenutaka, prevara, laži. Sve to treba preživjeti i ići dalje. Bilo je nekih stvari koje sam prešutjela, u dogovoru s urednicom, da ublažimo neke moje oštre reakcije na neke događaje. Tako smo dobili neki balans dobrog i lošeg u cijeloj priči. - rekla je Zdenka u intervju za tportal.

Na pitanje koliko je bila iskrena dok je opisivala teške trenutke u svojoj karijeri, Zdenka je rekla:  Upravo takve situacije opisala sam i na njih odgovorila bez filtara. Isto tako sam prozvala neke kolege koji su me doslovno prevarili ili, bolje reći, iskoristili i nikad se nisu ispričali. Njih sam prozvala imenom i prezimenom.

S pet godina je krenula glumiti i pjevati, s 13 godina je doživjela tinejdžersku slavu kao Duo Hani, nakon koje je uslijedila europska turneja sa svjetski poznatim zvijezdama. Godine 1970. odnosi pobjedu na prestižnom Opatijskom festivalu te započinje solističku karijeru inspirirana novootkrivenom ljubavlju prema rocku, soulu jazzu i bluesu. Stoga ne čudi i njezin nadimak 'europska Janis Joplin' koji je stekla zahvaljujući nevjerojatnom karizmom i unikatnim glazbenim izričajem kojeg je potvrdila i ulogom Janis Joplin u mjuziklu “S ljubavlju, Janis”. Njezina karijera prepuna je nastupa na mnogim prestižnim inozemnim i domaćim festivalima, brojnim nagradama među kojima je Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu te za životno djelo, a njezina pjesma “Elektra” zatvorila je i Chanelovu reviju 2018. godine. 

Thompson koncert u Varaždinu počeo posebnim pozdravom, ponovno je pjevao i sporne stihove
