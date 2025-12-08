Nove objave poznate pjevačice zabrinule su obožavatelje i pitaju se je li sve u redu s njezinim zdravljem

La Toya Jackson, sestra kralja popa Michaela Jacksona, suptilno je odgovorila na brojne komentare vezane za njezino zdravlje. Naime, nakon nekoliko posljednjih objava na Instagramu obožavatelji su primijetili kako je 69-godišnja glazbenica jako mršava i izrazili su zabrinutost za njezino zdravlje, što je potaknulo rasprave o njezinom stanju na društvenim mrežama. Međutim, kantautorica je poslala poruku kako bi uvjerila svoje obožavatelje i javnost kako je sve u redu. U objavi na Instagramu, nagrađivana kantautorica podijelila je video na kojem hoda prema pročelju jednog objekta. La Toya Jackson nosila je crvenu majicu dugih rukava i uske crne hlače. Svoj izgled upotpunila je zlatnim štiklama sa špicastim vrhom koje su se slagale s njezinim odvažnim zlatnim remenom i crnom torbicom. Video završava tako što pjevačica lagano maše kameri. U opisu je izrazila zahvalnost ljudima koji su pokazali svoju zabrinutost i koji su joj poslali brojne poruke.

„Čujem vas i vidim, šaljem vam ljubav!“, napisala je, poručujući tako kako je s njom sve u redu te da nema mjesta za zabrinutost.

„Ti si ikona, Latoya! Ne dopusti da te ijedan od ovih komentara pogodi!“, napisali su joj obožavatelji. Mnogi su komentirali kako je La Toya jako mršava te ima jako tanak struk. Jednom prilikom, pričajući o svojoj liniji i vitkoj figuri, rekla je kako jede samo organsku hranu i to uglavnom samo povrće. Poznato je da je La Toya bila na brojnim estetskim zahvatima koji su joj sasvim promijenili izgled lica. La Toya je peto dijete i srednja kći Joea i Katherine Jackson, a svjetskoj publici postala je poznata zahvaljujući obiteljskoj seriji The Jacksons, emitiranoj na CBS-u između 1976. i 1977. godine.

Tijekom osamdesetih i devedesetih bavila se glazbom, a njezina su dva romana proglašena bestselerima. Međutim, upravo je u devedesetima njezina karijera krenula nizbrdo, ponajviše zbog turbulentnog braka s menadžerom Jackom Gordonom, od kojeg se razvela 1997. godine. Na scenu se vratila 2004. sa singlovima „Just Wanna Dance“, „Home“ i „Free the World“. Objavila je i zapaženu autobiografiju, a 2013. i 2014. emitiran je njezin reality program Life with La Toya. La Toya je ispričala da ju je otac Joe, koji je preminuo u lipnju 2018., seksualno zlostavljao, kao i njezinu šest godina stariju sestru Rebbie. Tvrdila je i da je njihova majka Katherine sve znala i podržavala supruga.