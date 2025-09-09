Naš poznati influencer i supruga dobili drugo dijete, on u emotivnoj objavi opisao filmski scenarij

Influencer Sandi Pego i supruga Cindy Šoštarić Hadžić noćas su dobili drugog sina. Radosnu vijest ponosni je otac odmah podijelio sa svojim brojnim pratiteljima na društvenim mrežama. Dječak, kojem su nadjenuli ime Noa, odlučio je iznenaditi roditelje i stići deset dana prije termina, a njegov dolazak bio je toliko brz da je cijela situacija poprimila dramatične obrise. Sandi je u emotivnoj objavi, uz prve fotografije iz rodilišta u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, opisao filmski scenarij koji se odigrao u sitnim noćnim satima. "Bok, ja sam Noa. Sinoć sam u 1:15 alarmirao mamu da želim van, a već u 1:39 smo se upoznali! Da, skoro sam se rodio na putu do bolnice! Iznenađenje – deset dana prije nego što sam obećao. Moja mama je lavica", napisao je Pego, odajući priznanje svojoj supruzi na hrabrosti i snazi.

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a čestitke sretnoj obitelji pristizale su sa svih strana. Ispod fotografija novorođenčeta i iscrpljene, ali sretne majke, nizale su se poruke podrške i lijepe želje njihovih prijatelja, kolega i gotovo 200 tisuća pratitelja. Među prvima su se javile brojne poznate osobe s hrvatske scene, uključujući pjevačicu Maju Šuput, influencerice Jelenu Perić i Ellu Dvornik te modela Pedra Soltza. Komentari poput "Čestitam od srca", "Dobrodošao, maleni" i "Neka je živ i zdrav" preplavili su Sandijev profil.

Dolazak malenog Noe zaokružio je obiteljsku priču koja je započela rođenjem njihovog prvog sina Iana u rujnu 2022. godine. Dvogodišnji Ian sada je dobio ulogu starijeg brata, a obitelj, koja se prije dvije godine uselila u prostrani stan na zagrebačkom Maksimiru, spremna je za nove avanture. Cindy i Sandi nikada nisu skrivali izazove roditeljstva. U jednom od ranijih intervjua, Cindy je iskreno progovorila o prvim danima s Ianom i velikoj promjeni koju je donio u njihove živote. "Život nam se okrenuo za 180 stupnjeva, svaki dan je nova avantura, neispavani smo, ali sretni. Vrlo brzo sam upoznala značenje svakog plača, za razliku od Sandija koji sa sinom provodi manje vremena i ne zna što beba u kojem trenutku želi pa se dogodi da me zove kad ostane sam s njim. Snimi njegov plač pa mi šalje upitnike što da radi", otkrila je tada, dajući realan uvid u sve ono što stoji iza savršenih obiteljskih fotografija.

Iako je drugi porod bio iznimno brz, Cindy je nakon prvog iskustva s Ianom istaknula kako je sve prošlo u najboljem redu, prvenstveno zahvaljujući podršci koju je imala. "Sve je prošlo toliko dobro da bi sve mogla ponoviti još 100 puta, svi su bili toliko ljubazni, sve smo odradili kako treba. A ne bi bilo tako da nisam imala pored sebe i podršku koja je sa mnom disala cijelo vrijeme", napisala je tada, a nema sumnje da je Sandi i ovoga puta bio uz nju u ključnim trenucima, unatoč utrci s vremenom na putu do bolnice.

Ljubavna priča Sandija i Cindy započela je 2018. godine, a nakon romantičnih zaruka na Tajlandu, par je svoju vezu okrunio brakom u kolovozu 2021. godine. Njihovo raskošno vjenčanje u Zagrebu privuklo je golemu medijsku pažnju, a mnogi se i danas sjećaju snimki svadbene povorke koja je na trenutak blokirala zagrebački zeleni val, što je postalo anegdota koja se dugo prepričavala. Od tada, njih dvoje postali su jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih parova na domaćoj sceni, gradeći uspješne karijere na društvenim mrežama.

Njihov utjecaj mjeri se u stotinama tisuća, pa i milijunima pratitelja. Sandi je postao prava zvijezda na TikToku, gdje ga prati više od milijun ljudi, dok na Instagramu ima preko 169 tisuća pratitelja. Svojim humorističnim skečevima i prikazima svakodnevnih situacija osvojio je široku publiku. Cindy, s druge strane, na Instagramu prati više od 114 tisuća ljudi, a njezin sadržaj uglavnom je usmjeren na teme majčinstva, obiteljske vlogove, kuhanje i lifestyle.