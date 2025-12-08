Thomspon najavio još jedan koncert, evo gdje i kada će se održati. Fanovi oduševljeni: 'Konačno!!!'

Marko Perković Thompson objavio je na društvenim mrežama vijest koja je izazvala veliko oduševljenje među njegovim obožavateljima.. Naime, svojem koncertnom rasporedu dodao je još jedan datum. Otkriveno je da će nastupati. 10. siječnja u Poreču. ''S oduševljenjem najavljujemo koncert Marka Perkovića Thompsona koji će se održati u Sportskoj dvorani Žatika u Poreču 10. siječnja 2026. Detaljne informacije bit će objavljene uskoro'', stoji u objavi na Facebooku.

Fanovi su se odmah počeli javljati u komentarima. ''Ovi na aparatima'', ''Bilo je i vrijeme'', ''Neka, tako treba'', ''Idemo Istrijani, na vama je red'', ''Kad kreće prodaja karata, jako se veselim'', ''Konačno!!!" pisali su.

Inače, Marko Perković Thompson sinoć je održao prvi od dva koncerta u Areni Varaždin u sklopu svoje turneje po hrvatskim dvoranama. "Čini mi se da će ovo biti prelijepa večer. Je li tako? Kako se vi osjećate? Mi dobro, zaista, prelijepo. Evo, posebno danas kad smo upalili drugu adventsku svijeću, Božić nam se približava, lijepo da se okupimo u ovom zajedništvu i da promičemo naše vrijednosti kroz naše pjesme, da budemo onako zajedno kao što smo uvijek to radili", rekao je Thompson na početku koncerta, prenosi Direktno.hr.

Zatim je dodao: "Pozdravljam vas sve. Čujem da je ovdje i Sedma, da su Pume ovdje, pozdravljam njih posebno večeras. Legende. Uživajmo večeras zajedno, pjevajmo i napravimo onakvu atmosferu kao što smo i zadnji put." Pjevač je u varaždinskoj Areni posljednji put nastupio 24. studenoga 2017. Tijekom koncerta na Instagram profilu Marka Perkovića Thompsona osvanula je poruka: "Pozdrav iz Varaždina". Glazbenik je i u Varaždinu izveo pjesmu "Bojna Čavoglave", koju je započeo spornim pozdravom "Za dom", a publika je odgovorila "Spremni". Thompson će u Varaždinu nastupiti i večeras. Turneja se, nakon drugog varaždinskog koncerta, nastavlja prema Dalmaciji, gdje su zakazani nastupi u Zadru 12. i 13. prosinca. Podsjetimo, Thompson će održati i koncert u zagrebačkoj Areni 27. prosinca.