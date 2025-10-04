Naša pjevačica o teškom periodu: Prošla sam kroz razdoblje praznine. Došla sam do točke kada sam zamrzila pjevati

Zsa Zsa je otvoreno priznala kako je godinama skrivala svoju pravu prirodu i kaže kako pjevači na na našoj sceni, kao i na svjetskoj, znaju koliko je teško ostati svoj u industriji koja iscrpljuje, kojoj je najvažniji novac i koja nastoji izvući maksimum – ne za dobro izvođača, nego za svoje dobro. - Godinama sam potiskivala pravu sebe, zna jako puno pjevača na hrvatskoj sceni, a i u svijetu da je jako teško ostati svoj u industriji koja ždere, koja samo želi novac, koja samo želi ono iz tebe izvući što više moguće može za sebe, a ne za tebe, to jest za mene - ispričala je u razgovoru za IN Magazin i dodala:

- Prošla godina, kao i mnoge prije nje, bila je teška. Ljudi znaju biti okrutni, ali ja još uvijek vjerujem da na ovom svijetu postoje dobri ljudi. Krize, ma koliko bolne bile, često se pokažu kao najveći darovi. To najbolje zna sama pjevačica. - „Danas se osjećam vođeno i sretnije nego ikad, a upravo sam prije toga prošla kroz razdoblje najveće praznine. Došla sam do točke kada sam zamrzila pjevati, kada više nisam željela raditi ono što činim cijeli život. A bez toga, moj život nije moj život. Trebao mi je odmak da se vratim sebi i pronađem početne postavke - kaže.

Danas njezina glazba nosi dublju poruku – ispunjena je vjerom, ljubavlju i mirom. - Sreću i mir i dalje pronalazim u pjevanju, ali sada pjevam Onome koji mi je dao glas. Vjerujem da nam svaka bolna prekretnica dolazi s razlogom, da rastemo i ispunimo svoju svrhu - kaže pjevačica. Najveći oslonac u svemu joj je partner i njih dvoje dijele posebnu vezu ispunjenu ljubavlju i međusobnom podrškom. „Naši dejtovi su uvijek bili jednostavni. Kupili bismo hamburgere, jeli ih na parkingu, slušali glazbu i pisali pjesme.“ Zajedno grade svoje prvo zajedničko gnijezdo, ali ne žure. - Sve će doći u pravo vrijeme. On zna da će srce odrediti kada će to biti - veli Zsa Zsa.