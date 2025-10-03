Naši Portali
SLUČAJAN SUSRET

Sjećate se glavnog negativca iz domaćih sapunica? Njegova ljubavna priča ne čuje se svaki dan, a ovako danas izgleda

03.10.2025.
u 12:40

Hrvatski glumac Petar Ćiritović proslavio se ulogama negativaca u domaćim serijama, no posljednjih godina povukao se iz javnosti. I dok ga na ekranima viđamo rijetko, njegov privatni život ispisao je priču o neočekivanom ljubavnom preokretu koji podsjeća na filmski scenarij.

Petar Ćiritović glumac je kojeg domaća publika najbolje pamti po ulogama glavnih negativaca u popularnim sapunicama. Mnogima je prva asocijacija na njega lik Luke Dragana iz serije 'Obični ljudi', uloga koja mu je donijela veliku prepoznatljivost i status "najuspješnijeg hrvatskog antagonista". Svoju je karijeru gradio kroz dvadesetak serija, među kojima se ističu i 'Ne daj se, Nina', 'Zakon ljubavi', 'Dolina sunca', 'Ruža vjetrova' i 'Zora Dubrovačka'. Njegova filmografija širila se sve do 2020. godine s ulogom u seriji "Blago nama", no posljednjih godina rijetko ga viđamo na malim ekranima, a povukao se i iz javnog života.

Iako se o njegovim profesionalnim angažmanima manje govori, Ćiritovićev privatni život bio je predmet velikog medijskog interesa. Devet godina bio je u braku s magistricom ekonomije Lucijom Palić, s kojom se vjenčao 2012. godine nakon godinu dana veze. U braku su dobili dva sina, Krstu i Jakšu. Njihova veza prolazila je kroz turbulentna razdoblja, a 2015. godine par je doživio prvu veliku krizu kada se Lucija iselila iz zajedničkog stana. Živjeli su razdvojeno nešto više od godinu dana, no odlučili su svojoj ljubavi dati drugu priliku.

Nakon pomirenja, činilo se da je par pronašao staru sreću, a u siječnju 2018. godine na svijet je stigao njihov drugi sin Jakša. Ipak, unatoč pokušajima da spase brak, konačni krah uslijedio je 2021. godine, kada su se Petar i Lucija odlučili za razvod. Glumac je rijetko govorio o detaljima svog privatnog života, no nakon razvoda, sudbina mu je pripremila neočekivan i romantičan preokret koji se ne događa često.

Sreću je pronašao s poduzetnicom Ivom Žibrat, koja se iste godine razvela od poznatog zagrebačkog estetskog kirurga s kojim, kao i Petar s bivšom suprugom, ima dva sina. Ono što njihovu priču čini posebnom jest činjenica da se Petar i Iva poznaju još od srednjoškolskih dana. Životne okolnosti odvele su ih različitim putevima, no jedan slučajan susret nakon njihovih razvoda pokazao se sudbonosnim. Svoju su vezu potvrdili u ljeto 2022. godine, kada su se zajedno pojavili na crvenom tepihu eventa Story Hall of Fame. Od tada se rijetko pojavljuju na događanjima, čuvajući svoju privatnost, a glumac je istaknuo kako im je najvažnije bilo da se njihova djeca iz prijašnjih brakova dobro slažu, što im je i uspjelo. 

