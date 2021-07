Naša dance zvijezda vraća se nakon bankrota i duge pauze: 'Mogla sam se ubiti ili pripitomiti'

Na hrvatskoj glazbenoj sceni devedesetih godina vladala je plesna glazba, a kada bismo danas napravili anketu o najvećim hitovima tog razdoblja, nesumnjivo bi visoko mjesto zauzela pjesma “Iza ponoći”, koju je pjevala Marinela Jantoš Ella (50). Punih 25 godina nakon snimanja te pjesme Ella se vraća na glazbenu scenu, i to pod imenom Midnight Ella. Pjesma “Znam da budni smo” podsjeća na vrijeme u kojem je Ella žarila i palila top-listama, a u njoj je još jednom pokazala sve svoje glasovne mogućnosti. Iza nje je teško razdoblje, u kojem je radila sezonske poslove, a posljednjih je nekoliko godina u Londonu, gdje radi kao njegovateljica. Najveća podrška u životu joj je 13-godišnja kći Rozi, koju od rođenja odgaja kao samohrana majka.

– Prije nekoliko godina poslušala sam neke stare demo verzije i rekla si: “Daj, nekako te pjesme zaslužuju biti zgotovljene.” U tom procesu došla je pjesma “Znam da budni smo”, koju je napisao Goran Milošević. Prepoznala sam u njoj neki stari štih, molila sam Ivana Selaka da napravi aranžman, a Robert Tanasković radio nam je miks i produkciju. Prve su reakcije publike odlične, što mi je svakako poticaj za dalje – kazala nam je Ella, koja je proteklih godina s Mineom i Ivanom Banfić nastupala po diskotekama u programu “Back to 90’s”. Publika na tim zabavama većinom se nije ni rodila kada su njihove pjesme bile hitovi. – Ljudi su oduvijek voljeli glazbu koja ih rasterećuje i da k tome “imaju opravdanje” za ples i smijeh. I ja sam takva, ha ha. Ma, jednostavno, vesele su to pjesmice i to je to. Jedne podsjećaju na mladost, druge na ludost, treće na ljubav... To je pravi vagon pozitivne energije – objasnila nam je Ella ponovnu popularnost dance-glazbe. Što se nje tiče, prema tom razdoblju ima pomiješane osjećaje.

– Meni su asocijacija na devedesete obiteljske zavrzlame, rat, život i smrt, nihilizam, altruizam, PTSP i lude zabave svakojakog tipa. Glazbe je bilo na svakom koraku svaki vikend – prisjeća se Ella, koja će za svoju pjesmu “Iza ponoći” reći da joj je poput prezimena.

– Zanimljivo mi je bilo pratiti rast te pjesme. Po njoj me svi znaju pa sam stoga privremeno odlučila uzeti ime Midnight Ella. Neka se nešto konačno događa. Prilagodila sam se novim trendovima pa sam i otvorila svoju izdavačku kuću i pjesmu izdala na svim digitalnim platformama – kaže pjevačica, koja je kazala kako nakon pjesme “Iza ponoći” nije imala više hitova jer nitko nije stajao iza nje.

– Kada se sada svega prisjetim, naravno da bih nešto mijenjala. No pitanje je bih li mogla mijenjati. Premda sam tada nastupala svaki tjedan i bila na televiziji, nisam se smatrala slavnom. Živjela sam skromno kao velika većina pa nisam ni dobila sindrom zvijezde. Opterećivalo me to što sam trebala paziti kako se oblačim i kako razgovaram, a na to bih uvijek zaboravljala. Tako da su me mnogi vidjeli u nekim “opuštenim trenucima”. Bila je to vječna neugodnost, ha ha – iskreno će glazbenica.

Mnogi ne znaju da je Ella prije slavnih dana radila u Hrvatskoj vojsci, i to u specijalnoj postrojbi.

– Pretežno sam bila u bazi, na pripremama. Moj šef na početku svoje karijere nije dozvolio da žene idu u akcije, tako da sam ostala živa. Hvala mu na tome – rekla je Ella, koja se za medije nije sramila govoriti o osobnim problemima. Tako je kazala da je nakon operacije nosa plakala tri godine. I danas misli da joj to nije bila dobra odluka.

– Oh, strašno! I opet bih mogla plakati! Lani sam pročitala jednu misao: “Kad prihvatiš svoj nos, prihvatio si život!” Pa kud to tek sad pročitah?! – iskreno će Ella.

Početkom stoljeća pala je u anonimnost. Tada je na moru obavljala razne sezonske poslove.

– Bio mi je problem, ali što činiti?! Možeš se ubiti ili pripitomiti. Ja sam dijete iz dobrostojeće radničke obitelji koje je naviklo na svakodnevni “fajt” za kruh – kazala je Ella, kojoj se život promijenio kada je prije 13 godina rodila kćer Rozi.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL 09.07.2021., Zadar - Marinela Jantos - Ella, pjevacica sa kcerkom Rozi. Photo: Dino Stanin/PIXSELL

– Promijeni ti se način života, hoćeš-nećeš. Većinu vremena odnosi ti briga za dijete pa bi ostalo malo vremena za sve drugo. Rozi me nije uzimala za ozbiljno do nove pjesme. Nema nekih ozbiljnih glazbenih ambicija, ona je više sportski tip – rekla je pjevačica, koja je mogla napraviti inozemnu karijeru da je imala samo malo više hrabrosti. Naime, čuo je Nick Rhodes, osnivač i klavijaturist slavne britanske grupe Duran Duran. Ponudio joj je suradnju i pozvao je da dođe u London. No odbila je jer, kako je rekla, nije imala novca za avion, ali ni hrabrosti.

– Za time najviše žalim. Ali, tko mi je kriv? Kako bi rekao moj tata, “nisam pratila”, iskreno će Ella, dodajući kako se nada da će novim pjesmama ponovno doći na vrhove top-lista.

– Marljivo radim na novim materijalima, a možda uskoro izdam i album. Ima vremena, živi bili pa vidjeli – zaključila je Ella.

