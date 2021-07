Prvi spoj za pamćenje! Gradonačelnik Banja Luke sa zanosnom brinetom koju je tek upoznao stigao na koncert

Mediji u regiji ne prestaju brujiti o novoj djevojci gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića (27). Naime, mladi političar na koncert Zvonka Bogdana stigao je u društvu studentice iz Beograda Kristine Beronje koju je upoznao preko društvenih mreža. Zanimljivo je da im je zajednički odlazak na koncert zapravo bio prvi spoj i ujedno prvo pojavljivanje u javnosti jer su do sada poruke izmjenjivali isključivo putem društvenih mreža.

– Sinoć su Draško i Kristina prvi put izašli kao par. Bio je to doslovno njihov prvi sastanak. Upoznali su se preko društvenih mreža i Draško joj se dugo udvarao, ali je ovu svoju simpatiju krio od javnosti – otkrio je jedan Stanivukovićev prijatelj za srpske medije.

Zanosna brineta blistala je u ružičastoj haljini i oduševila prisutne. Mnogi na prvu pomislili da je riječ o Banjalučanki Ivani Maslarić s kojom je Stanivuković bio u vezi do prošle zime, a šuškalo se i da su se zaručili jer je nakon pobjede na izborima izjavio da će se "oženiti do kraja mandata". Izvor blizak mladom gradonačelniku otkrio je i kako Draško nije odustao od namjere da se oženi do kraja mandata. Njegova nova odabranica u Banja Luku je stigla u društvu dvije sestre koje su također prave ljepotice, pišu mediji.

