Naš influencer ocu priredio rođendan za pamćenje, no njihov odnos nije uvijek bio skladan

Naš influencer Marco Cuccurin javio se na društvenim mrežama i otkrio da je ovih dana imao razloga za slavlje. Naime, njegov otac Bruno slavio je 59. rođendan, a Marco je sve zabilježio videom, koji je podijelio na društvenim mrežama. ''Sada je prošlo službeno i mjesec dana otkad je tata prestao pušiti, tako da osim 59. rođendana bilo je puno razloga za slavlje. Ovo nije bio klasični rođendan, pa osim što sam ja njemu morao ići kupiti poklon, on je meni donio dvije nove gramofonske ploče, grupu Queen i Beatles. Onda smo si pustili laganu muzikicu, ja sam odradio turu veša i onda sam napravio kajganu s gljivama, a tata je za to vrijeme radio i palačinke. Uz prestanak pušenja tata je krenuo nekako više i moliti se Bogu, obraćati se njemu. Rekao je i da se želi početi i hraniti zdravo, počeo je hodati svaki dan, nekada i planinariti. Počeo je i voziti bicikl i rekao je da sad minimalno četiri puta tjedno želi biti i aktivan. Jednostavno sve to stvarno činjenice da se vidi da je on psihički bolje. Kako su se i oni mama borili s time cijeli život, moramo reći da se sad presretan, da je došao neki mirniji period.

Pa ajmo svi skupa držati fige i moliti se da će ovo trajati dugo i da će tata stvarno biti uvijek ovako dobro, pun zagrljaja i ljubavi i poljubaca za mene. Iskreno, meni to jako znači. Znači mi da nakon 20 godina konačno imam tatu u pravom obliku. On mi je sada podrška, on me podupire. Evo i za njegov rođendan sada šetamo skupa u prirodi i kroz šumu, potoke i pričamo o apsolutno sve. To je ljubav koja mi je stvarno jako falila, ali s druge strane nećemo se lagati, tata to sve stigne nadoknaditi i sada. Loše vrijeme, loše stvari, maltretiranja ostavljam iza nas. Fokus sada stavljam na svu ljubav koju mi pruža svakog dana. Nekako je tata postao heroj u ovoj priči. I kako je s odlaskom mame pronašao snagu da i on postane praktički i tata i mama kada to mora. Dobro da se ne lažemo, ima trenutaka kad je potpuno dijete i kad se prepusti meni i puno stvari ja zapravo u životu rješavam. Recimo ja vam uvijek radim sve nekakve birokracije, papire, stvari koje su vezane za ustanovu. Ali mi to nikad nije predstavljalo problem jer jednostavno znam da treba moj oslonac. Ali sve to meni tata nadoknadi s 'volim te' koji kaže nekoliko puta na dan nekada.

Obavili smo i nabavku u dućanu, a prije toga dobio je šprinterice i profi pedale zato što je odlučio posvetiti se kao kretnji najviše bicikliranju s obzirom na to da je biciklist bio i u mladim danima. A da nitko ne bi kuhao, tatu sam odveo na burgere da lijepo uživamo malo vani. A na kraju večeri puhali smo svjećice, zaželjeli želju i ja želim iskreno prije svega da je tata zdrav i neka vam ovo bude podsjetnik da vrijedi oprostiti.''

Podsjetimo, Marco je nedavno obilježio rođendan svoje majke, koja je preminula u kolovozu 2021. godine. Marco je na Instagramu podijelio dirljive prizore kojima je pokazao kako i dalje čuva uspomenu na nju. Na jednoj od fotografija vidi se torta na stolu, dok je na drugoj zapalio lampion, stvarajući intimnu i dostojanstvenu atmosferu. ''Moja majka bi bila 58 godina, a ja sam joj kao i svake godine na njezin rođendan zapalio svijeću njoj u spomen i onda još napravio njezinu omiljenu čokoladnu tortu'', rekao je u videu Cuccurin te dodao da je ljubav prema slatkom naslijedio od mame. ''Bit ću vam iskren, nedostaje mi jako. Prošlo je pet godina da slavim rođendan koji je nje, ali bez nje. Boli jednako, možda imaš samo onaj osjećaj da zaboravljaš. I baš zato ja nikada neću prestati snimati ove videe'', dodao je. ''Napisao sam i pjesmu njoj u čast i vjerojatno će izaći ove godine jer vrijeme je da se vratim glazbi. Bila je to najljepša žena s najljepšim imenom - Sanja pa će se vjerojatno i pjesma zvati Sanja'', objasnio je.