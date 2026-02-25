FOTO Jeste li ga prepoznali? Hrvatski miljenik žena napokon se vratio!

Tomislava Čubelića mnoge dame sjećaju se iz serije Ruža vjetrova. Te 2011. godine u srca brojnih pratiteljica domaćih serija osvojio je kao Jakov Odak, mlađi sin glavne obitelji u seriji, a time i jedan od glavnih likova. Tomislav je igrao u više od 300 epizoda, a iako prije nije imao formalnog glumačkog obrazovanja sve je osvojio. U jednom od intervjua iz tog razdoblja, snimanje serije opisao je kao "jako pozitivno životno iskustvo", ističući prekrasne ljude i sinergiju koja je vladala na setu. Njegov šarm i opuštenost pred kamerama ostavili su snažan dojam na gledatelje, no nakon završetka serije, Čubelić se svjesno povukao iz svijeta glume i vratio svojoj prvoj ljubavi, umjetnosti. Prije i nakon kratkog, ali uspješnog glumačkog izleta, Čubelićev profesionalni fokus bio je i ostao na vizualnoj umjetnosti. Rođen u Splitu 13. siječnja 1984. godine, završio je srednju kiparsku školu, a potom i diplomirao vizualne komunikacije na Umjetničkoj akademiji u svom rodnom gradu. Njegova prava strast je fotografija, kojom se bavio i profesionalno, radeći kao fotoreporter i bilježeći, između ostalog, noćni život Splita za razne portale. Osim fotografije, Tomislav je i velik zaljubljenik u gastronomiju te se posljednjih godina time bavi. Naime, u razgovoru za Dalmatinski portal 2018. godine ispričao je kako ga je uvijek zanimalo vođenje lokala te da je prvo imao klub na Hvaru, a potom i kućicu na adventu te vodi i restoran.

Nije krio niti da bih se ponovno okušao u glumi. - Ima vremena za sve. Volio bih se opet okušati, ako bude opet neka 'zeka peka', nešto humoristično kao i taj projekt, ne bih se dvoumio. Uloga Jakiše mi je dobro sjela, starije kolege su mi puno pomogle jer je za mene to bio prvi susret s glumačkim svijetom. Ljudi često omalovažavaju sapunice, ali za mene je to bilo kao odlazak u vojsku. Jako naporan i intenzivan rad, disciplina i raspored su točni u minutu, tako da skidam kapu svim glumcima - rekao je tada, a čini se kako se sada ta želja i ostvarila. Naime, svi obožavatelji najduže serije u Hrvata, popularnih Kumova, mogli su ga zamijetiti u 18. epizodi šeste sezone koja se emitirala u utorak. Tomislav se u toj epizodi pojavljuje kao Tiho, uspješni poduzetnik koji dolazi pozdraviti prijatelja Bracu s kojim potom i popije piće. Tiho priča o svom uspješnom posli te se blago nasluđuje s Bracom, koji u početku skriva da ponovno radi kao konobar.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, Ruža vjetrova emitirala se od 2011. do 2013. godine, a Kumovi su s emitiranjem krenuli 2022. godine te su trenutačno u svojoj šestoj sezoni.