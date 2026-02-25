Preminula kći (42) poznatog glumca i komičara, obitelj shrvana

Katherine Hartley Short (42), kćeri legendarnog komičara Martina Shorta, pronađena je mrtva u ponedjeljak, 23. veljače, u svom domu na Hollywood Hillsu. - S dubokom tugom potvrđujemo da je preminula Katherine Hartley Short. Obitelj Short shrvana je ovim gubitkom i moli za privatnost u ovim trenucima. Katherine su svi voljeli i pamtit ćemo je po svjetlosti i radosti koju je unosila u svijet - poručila je ožalošćena obitelj u izjavi za People.

Iako kći slavnog oca, Katherine je živjela povučeno, daleko od svjetala reflektora. Život je posvetila pomaganju drugima kao licencirana klinička socijalna radnica. Nakon diplome iz psihologije na Sveučilištu New York i magisterija na Sveučilištu Južne Kalifornije, vodila je privatnu praksu te se kroz rad u dobrotvornoj organizaciji "Bring Change to Mind" aktivno borila protiv stigme koja okružuje mentalne bolesti.

Katherine je bila najstarije od troje posvojene djece Martina Shorta i njegove pokojne supruge, glumice Nancy Dolman. Obitelj je već 2010. godine pogodila velika tragedija kada je Nancy preminula od raka jajnika nakon 30 godina braka. Katherine iza sebe ostavlja dvojicu mlađe braće, Olivera i Henryja. Njezina smrt novi je težak udarac za slavnog glumca, koji je nedavno ostao i bez bliske prijateljice i suradnice, glumice Catherine O'Hare.

Ured mrtvozornika okruga Los Angeles za People je okvalificirao smrt kao samoubojstvo. Martin Short (75), zvijezda popularne serije "Only Murders in the Building" i brojnih filmskih hitova, trenutno se nalazi na turneji s kolegom Steveom Martinom.

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama, pomoć možete potražiti na više mjesta. U Hrvatskoj je dostupan Centar za krizna stanja i prevenciju suicida na broju 01 2376 335, koji radi od nula do 24.