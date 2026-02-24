VIDEO Pljušte reakcije na najnoviju objavu Stjepana Hausera: 'Ja sam zauzet čovjek'

Planetarno popularni violončelist Stjepan Hauser ponovno je pomaknuo granice kreativnosti, objavivši video koji je u kratkom roku postao viralan na Instagramu. Na snimci, snimljenoj na egzotičnoj lokaciji okruženoj palmama i luksuznim vilama, Hauser sjedi na vodenom biciklu nasred mora. Odjeven u ležernu kombinaciju blijedo crvene košulje i žutih kratkih hlača, on istovremeno pedalira i s nevjerojatnom lakoćom na violončelu izvodi virtuoznu brazilsku skladbu "Tico-Tico no Fubá".

Svoj jedinstveni pothvat popratio je i duhovitim opisom koji je dodatno zabavio njegove obožavatelje. - Ja sam zauzet čovjek, moram svirati violončelo i vježbati u isto vrijeme - napisao je Hauser, dodavši kako je riječ o njegovom posebnom "TICO TICO kardio" treningu. Upravo je ta kombinacija humora i glazbenog talenta postala njegov zaštitni znak, a ovim je videom još jednom potvrdio da je ne samo vrhunski umjetnik, već i iznimni zabavljač.

Dodatnu dozu intrige cijeloj priči dao je detalj na samom kraju snimke. Naime, u kratkom kadru pojavljuje se nasmijana plavokosa djevojka na jet skiju, što je odmah potaknulo lavinu nagađanja među pratiteljima. S obzirom na to da je Hauser u nedavnim intervjuima isticao kako je potpuno posvećen karijeri i da još nije pronašao "onu pravu", pojava misteriozne djevojke rasplamsala je znatiželju o njegovom privatnom životu.

Reakcije publike na objavu nižu se iz minute u minutu. Dok su jedni izražavali divljenje njegovoj nevjerojatnoj koordinaciji i sposobnosti da izvede tehnički zahtjevnu skladbu u tako nestabilnim uvjetima, drugi su ostali šokirani neobičnim spojem klasične glazbe i rekreacije na moru. Ipak, većina se složila u jednome, a to je da samo Hauser može osmisliti i izvesti nešto ovakvo. - "Jedinstven si, dragi Hauser", "Kako dobar video moj Hauser", "Nikad ne propuštaš oduševiti me", "Zanimljivo" - neki su od brojnih komentara.