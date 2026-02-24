Naši Portali
VIRALNI SNIMAK

VIDEO Pljušte reakcije na najnoviju objavu Stjepana Hausera: 'Ja sam zauzet čovjek'

Foto: Thomas Smith
VL
Autor
Vecernji.hr
24.02.2026.
u 19:45

Dok su jedni izražavali divljenje njegovoj nevjerojatnoj koordinaciji i sposobnosti da izvede tehnički zahtjevnu skladbu u tako nestabilnim uvjetima, drugi su ostali šokirani neobičnim spojem klasične glazbe i rekreacije na moru

Planetarno popularni violončelist Stjepan Hauser ponovno je pomaknuo granice kreativnosti, objavivši video koji je u kratkom roku postao viralan na Instagramu. Na snimci, snimljenoj na egzotičnoj lokaciji okruženoj palmama i luksuznim vilama, Hauser sjedi na vodenom biciklu nasred mora. Odjeven u ležernu kombinaciju blijedo crvene košulje i žutih kratkih hlača, on istovremeno pedalira i s nevjerojatnom lakoćom na violončelu izvodi virtuoznu brazilsku skladbu "Tico-Tico no Fubá". 

Svoj jedinstveni pothvat popratio je i duhovitim opisom koji je dodatno zabavio njegove obožavatelje. - Ja sam zauzet čovjek, moram svirati violončelo i vježbati u isto vrijeme - napisao je Hauser, dodavši kako je riječ o njegovom posebnom "TICO TICO kardio" treningu. Upravo je ta kombinacija humora i glazbenog talenta postala njegov zaštitni znak, a ovim je videom još jednom potvrdio da je ne samo vrhunski umjetnik, već i iznimni zabavljač.

Dodatnu dozu intrige cijeloj priči dao je detalj na samom kraju snimke. Naime, u kratkom kadru pojavljuje se nasmijana plavokosa djevojka na jet skiju, što je odmah potaknulo lavinu nagađanja među pratiteljima. S obzirom na to da je Hauser u nedavnim intervjuima isticao kako je potpuno posvećen karijeri i da još nije pronašao "onu pravu", pojava misteriozne djevojke rasplamsala je znatiželju o njegovom privatnom životu.

FOTO Stjepan Hauser posjeduje vilu odmah do mora, a ovaj par živi u 1500 kvadrata u srcu Zagreba
1/22

Reakcije publike na objavu nižu se iz minute u minutu. Dok su jedni izražavali divljenje njegovoj nevjerojatnoj koordinaciji i sposobnosti da izvede tehnički zahtjevnu skladbu u tako nestabilnim uvjetima, drugi su ostali šokirani neobičnim spojem klasične glazbe i rekreacije na moru. Ipak, većina se složila u jednome, a to je da samo Hauser može osmisliti i izvesti nešto ovakvo. - "Jedinstven si, dragi Hauser", "Kako dobar video moj Hauser", "Nikad ne propuštaš oduševiti me", "Zanimljivo" - neki su od brojnih komentara.

Komentara 2

PN
pošteni_načelnik
21:19 24.02.2026.

buahahahahhahaha

BR
bradpit
21:03 24.02.2026.

ko je sretnik pitam za prijatelja

Želite prijaviti greške?

