NOVO POGLAVLJE

VIDEO Laura iz 'Gospodina Savršenog' ima novi posao! U ovoj ulozi teško biste ju zamislili

Foto: RTL
VL
Autor
Vecernji.hr
25.02.2026.
u 08:00

Laura Prgomet, jedna od najupečatljivijih natjecateljica 'Gospodina Savršenog', zaplovila je novim profesionalnim vodama

Laura Prgomet, koju javnost pamti po sudjelovanju u showu "Gospodin Savršeni", ima novi posao, ovaj put na nogometnim terenima. Postala je reporterka niželigaškog kluba Zagreb City i intervjuira mlade sportaše, a snimke su postale hit na društvenim mrežama, dok je klub u šali dobio nadimak "Desetka". Podsjetimo, Laura se istaknula boreći se za srce Šime Eleza kao jedna od favoritkinja, no ispala je tik prije finala unatoč tome što je bila prva djevojka koju je poljubio.

Njezini prvi voditeljski uradci na TikToku odmah su postali viralni, a obožavatelji su je dočekali s oduševljenjem. Komentari su se ubrzo ispunili šalama na račun njezine legendarne izjave iz showa, gdje su mnogi sugerirali da bi sportaše trebala pitati "koji im je datum rođenja". Laura očito vješto koristi svoju prepoznatljivost, a ovaj voditeljski angažman potvrđuje njezine medijske ambicije.

Intervju uoči utakmice protiv Rugvice 🎙️ Marko Svibić o pripremi i očekivanjima.

Četiri gola i još jedna vrhunska izvedba 🎯 Poslušajte izjavu nakon susreta.

Ovaj potez nastavak je njezine javne karijere započete nakon showa. Prije televizijske slave, 25-godišnjakinja iz Dugog Sela radila je kao asistentica u nastavi, no nakon izlaska iz showa postala je influencerica s više od 70 tisuća pratitelja na Instagramu. Okušala se i na izboru za "Kraljicu Zagreba" te se pojavila u glazbenom spotu. Prelazak u sportske vode njezin je najnoviji pothvat kojim ostaje prisutna na javnoj sceni.

FOTO Evo u društvu kojeg zagrebačkog poduzetnika uživa Laura iz 'Gospodina Savršenog'
Ključne riječi
Laura Prgomet nogomet reporterka Gospodin Savršeni showbiz

